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Франция перестала получать газ из ФРГ на фоне снижения поставок из России

Поставки газа во Францию из Германии прекратились на фоне снижения экспорта газа России в Евросоюз, со ссылкой на французского трубопроводного оператора GRTgaz передает Reuters.
РБК
Отмечается, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах.
RT на русском
«Газпром» сокращает поставки газа в Европу по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием.
Коммерсантъ
Компания запросила поставки газа в 63 млн м3/сутки, но Газпром объявил, что поставит лишь 50% от запрошенного объема, объем практически не изменился с предыдущего дня.
Neftegaz.ru

Подробнее о событии

Франция перестала получать российский газ по трубопроводу
ТАСС06:07
Франция перестала получать трубопроводный газ из РФ
URA.Ru04:32
Франция перестала получать российский газ с 15 июня
Коммерсантъ05:06
Франция перестала получать газ из Германии
Интерфакс04:56
Оператор GRT сообщил, что Франция с 15 июня больше не получает газ из РФ по трубопроводу
Lenta.ru04:41
Французский оператор GRTgaz заявил, что страна перестала получать российский газ
Газета.Ru04:36
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РИА Новости05:38

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