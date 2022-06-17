На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет направлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.
"Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции", - написал Алиханов.