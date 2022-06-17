Neftegaz.ruФранция перестала получать газ из Германии из-за ограниченных поставок российского газаГаз из Германии перестал поступать во Францию на фоне снижения поставок российского газа в Европу.Neftegaz.ruОтмечается, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах.RT на русскомПрекращение поставок связывают с сокращением экспорта по трубопроводу «Северный поток».RT на русском«Газпром» сокращает поставки газа в Европу по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием.КоммерсантъЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВКомсомольская правдаБлокнот.руКурьер. Среда. БердскRuposters.ruRuBaltic.RuREGNUMThe Moscow PostГазета.RuЯмал-МедиаИзвестияПятый каналНовые ИзвестияNewInformФАНYakutsk.ruПрофильЭкономика сегодняКапитал страныВечерняя МоскваВятка-На-СетиLife.ruПодробнее о событииФранция перестала получать российский газ по трубопроводуТАССвчера в 06:07GRTGaz: Франция с 15 июня не получает российский трубопроводный газ из ГерманииРИА Новостивчера в 05:38Франция перестала получать трубопроводный газ из РФURA.Ruвчера в 04:32Франция перестала получать газ из ГерманииИнтерфаксвчера в 04:56Оператор GRT сообщил, что Франция с 15 июня больше не получает газ из РФ по трубопроводуLenta.ruвчера в 04:41Французский оператор GRTgaz заявил, что страна перестала получать российский газГазета.Ruвчера в 04:36Франция перестала получать российский газ с 15 июняКоммерсантъвчера в 05:06Показать ещёОценить2,1KПоделиться