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Франция перестала получать газ из Германии из-за ограниченных поставок российского газа

Газ из Германии перестал поступать во Францию на фоне снижения поставок российского газа в Европу.
Neftegaz.ru
Отмечается, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах.
RT на русском
Прекращение поставок связывают с сокращением экспорта по трубопроводу «Северный поток».
RT на русском
«Газпром» сокращает поставки газа в Европу по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Франция перестала получать российский газ по трубопроводу
ТАССвчера в 06:07
GRTGaz: Франция с 15 июня не получает российский трубопроводный газ из Германии
РИА Новостивчера в 05:38
Франция перестала получать трубопроводный газ из РФ
URA.Ruвчера в 04:32
Франция перестала получать газ из Германии
Интерфаксвчера в 04:56
Оператор GRT сообщил, что Франция с 15 июня больше не получает газ из РФ по трубопроводу
Lenta.ruвчера в 04:41
Французский оператор GRTgaz заявил, что страна перестала получать российский газ
Газета.Ruвчера в 04:36
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