Политика

Газета.RuГазета.RuФранция перезапустит экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом это не должно повлечь санкции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией.
РИА Новости07:42

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Франция перезапустит экономические отношения с Россией

Газета.Ru15:10

Франция желает сотрудничать с Россией в обход финансовых санкций

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Вопреки санкциям: Франция готова «перезапустить» экономические отношения с Россией

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Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией

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Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
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Неймар: «У „ПСЖ“ есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»

«ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но мы будем бороться.
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Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям

Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
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Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
ТАСС 05:45
Политика

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Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
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Солдат НАТО устроил дебош в Таллине

Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.
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Общество

Поклонская назвала свои действия против фильма «Матильда» ошибкой

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Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом мальчика из США

Торгово-производственная сеть IKEA обязалась выплатить $46 млн семье двухлетнего мальчика из США, которого насмерть придавило комодом её производства, сообщило 6 января агентство Associated Press.
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала, как поздравила сына с 7-летием прямо на льду

Яна Рудковская показала, как поздравила сына с 7-летием прямо на льду Стоит отметить, что за свои упорство и работоспособность Саша получает хорошее вознаграждение.
Вокруг ТВ 08:12
Гаджеты

В Wolfenstein: Youngblood добавлены отражения RTX, сглаживание DLSS и NVIDIA Highlights

NVIDIA с разработчиками постоянно трудится над улучшением RTX и теперь сообщила, что в Wolfenstein: Youngblood на днях появится обновление, посвящённое трассировке.
3DNews 02:57
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Гаджеты

Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года

Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Ferra вчера в 01:53
Здоровье

Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи

Врачи считают, что психические и психологические заболевания способен вызвать стресс и внезапные беспокойства.
Privet-Rostov.ru 04 января в 02:40
Происшествия

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 13:47
Фигурное катание

Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой

Начало телепоказа шоу было запланировано на 17:30 по московскому времени, но в это время канал, согласно обновленной сетке, будет транслировать «Угадай мелодию», а затем «Кто хочет стать миллионером».
Sport24.ru 13:57
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

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Политика

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что планирует вывести военных из Ирака, но не будет это делать в данный момент, передает Reuters.
Газета.Ru 15:15
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
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Космос

Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

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Армия и оружие

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Avia.pro вчера в 02:44
Гаджеты

Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Профиль 14:50
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала свой дом в Майами

В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Bimru.ru вчера в 06:40
Экономика

Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.
Ведомости 02:57
Теннис

Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 00:27
Политика

В Иране завершились похороны генерала Сулеймани

В иранском городе Керане закончилась церемония похорон генерала Касема Сулеймани, пишут «Известия» со ссылкой на агентство ISNA.
Ореанда-Новости 12:47
Футбол

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:3 (2-й тайм)

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на поле домашнего "Олд Траффорд" принимает "Манчестер Сити".
Вести.Ru 15:55
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Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
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Премьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах

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ТАСС 14:06
Шоу-бизнес

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В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.
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В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери

Житель Московской области арестован по обвинению в изнасиловании 10-летней дочери, сообщила пресс-служба СК по региону.
РИА Новости 12:03
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