Франция переживает крупнейшую в ХХІ веке экономическую катастрофу

Пандемия коронавирусной инфекции привела к экономической катастрофе во Франции. Такого упадка экономики в стране не было со времен Второй мировой войны. Все промышленные отрасли и бизнес от нее пострадали.