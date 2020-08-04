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Topdaynews.ru

Франция переживает крупнейшую в ХХІ веке экономическую катастрофу

Пандемия коронавирусной инфекции привела к экономической катастрофе во Франции. Такого упадка экономики в стране не было со времен Второй мировой войны. Все промышленные отрасли и бизнес от нее пострадали.В источнике
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Pravda.Ru

Во Франции произошла крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа

Pravda.Ruвчера в 14:51
Lenta.ru

Во Франции произошла экономическая катастрофа

Lenta.ruвчера в 12:12
АБН

Францию поразила крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа

АБНвчера в 13:42
iReactor

Французской экономике грозит крах в условиях пандемии

iReactorвчера в 13:21
ФАН

Франция столкнулась с экономической катастрофой

ФАНвчера в 14:48
Экономика сегодня

Франция столкнулась с экономической катастрофой на фоне пандемии

Экономика сегоднявчера в 03:15
ИноСМИ

Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции

ИноСМИвчера в 02:00
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СКР опубликовал видео следственного эксперимента с женой Картрайта

Следственный комитет РФ опубликовал запись, которая велась во время следственного эксперимента с участием Марины Кохал, супруги погибшего рэпера Александра Юшко, известного под творческим псевдонимом Энди Картрайт.
СКР опубликовал видео следственного эксперимента с женой Картрайта
News.ru02:37

Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку

Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку
РБК03:18
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Правительство Черногории разрешило въезд гражданам России

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) велел включить Россию в список стран, гражданам которых позволили въезжать в страну без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru02:47
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Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru02:46
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В Госдуме предлагают депортировать мигрантов

Москва, 4 августа 2020, 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сожалеет, что в апреле МВД отвергло предложение депортировать из России трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса, и предлагает вариант решения проблемы.
REGNUM03:24
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Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков

Международная платежная система Visa и платежный сервис "Яндекс.Касса" запустили в России сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков.
ТАСС02:52
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Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравится проект газопровода «Северный поток-2» и действующий «Северный поток».
Коммерсантъ03:18
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Свердловские депутаты отменили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области признало утратившим силу ст. 38 регионального закона «Об административных правонарушениях», которая предусматривала административную ответственность за нарушение режима ограничений.
Коммерсантъ Екатеринбург03:28
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