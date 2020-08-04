Франция переживает крупнейшую в ХХІ веке экономическую катастрофу
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Пандемия коронавирусной инфекции привела к экономической катастрофе во Франции. Такого упадка экономики в стране не было со времен Второй мировой войны. Все промышленные отрасли и бизнес от нее пострадали.В источнике
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