Политика
ГЛАС.RUФранция планирует обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США
Ранее стало известно, что Америка может обложить 63 французских товара пошлинами. Главной причиной возможных американских санкций выступает французский цифровой налог в отношении американских интернет-организации.
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Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Футбол
«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди
В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Общество
Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох
Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией
В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Армия и оружие
В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии
Россия прилагает усилия для реализации меморандума с Турцией по Сирии, число инцидентов с участием сил самообороны сирийских курдов (YPG) уменьшается, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
67-летняя Аллегрова вышла на публику в глубоком декольте
67-летняя Ирина Аллегрова вышла на сцену на концерте «Песня года-2019» в довольно смелом наряде - в черном облегающем платье с глубоким декольте, а также разрезом, который позволяет рассмотреть выразительную грудь певицы.
Игры
Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания
Армия и оружие
Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%
Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.
Биатлон
Самуэльссон: WADA стоит следовать рекомендациям и отстранить Россию
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) следовать рекомендациям комитета по соответствию организации и отстранить Россию.
Общество
В России грядет нехватка пилотов гражданских самолетов
Действующие учебные заведения вряд ли смогут восполнить грядущий дефицит кадров в количестве 550−600 человек, утверждают в профсоюзе летного состава России.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Происшествия
Задержан предполагаемый виновник ДТП в Нижнем Новгороде
Общество
Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации
Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Общество
Куйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Общество
Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян
Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Наука
Как ритмы мозга помогают улучшить внимание
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Политика
В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене
Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Политика
Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны
Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны Саммит в «нормандском формате» поднял конфликт на Украине в верхние строчки если не мировой, то общеевропейской внешнеполитической повестки.