Ранее стало известно, что Америка может обложить 63 французских товара пошлинами. Главной причиной возможных американских санкций выступает французский цифровой налог в отношении американских интернет-организации.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.

Футбол «Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.

Общество Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».

Шоу-бизнес 67-летняя Аллегрова вышла на публику в глубоком декольте 67-летняя Ирина Аллегрова вышла на сцену на концерте «Песня года-2019» в довольно смелом наряде - в черном облегающем платье с глубоким декольте, а также разрезом, который позволяет рассмотреть выразительную грудь певицы.

Биатлон Самуэльссон: WADA стоит следовать рекомендациям и отстранить Россию Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) следовать рекомендациям комитета по соответствию организации и отстранить Россию.

Общество В России грядет нехватка пилотов гражданских самолетов Действующие учебные заведения вряд ли смогут восполнить грядущий дефицит кадров в количестве 550−600 человек, утверждают в профсоюзе летного состава России.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Общество Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.

Общество Куйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем.

Общество Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.