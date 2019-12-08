Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUФранция планирует обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США

Ранее стало известно, что Америка может обложить 63 французских товара пошлинами. Главной причиной возможных американских санкций выступает французский цифровой налог в отношении американских интернет-организации.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
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