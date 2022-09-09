РИА НовостиФранция поддержит предложение ЕК о введении потолка цены на трубопроводный газ из России«Франция поддержит механизм по установке «потолка» цен на спотовом рынке электроэнергии; мы также поддержим предложенные ЕК меры по газу», – подчеркнула Аньес Панье-Рюнаше.ПрофильФранция поддержит предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении потолка цен на российский газ, идущий по трубопроводам.ТАССКомментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.РИА НовостиПо информации газеты Politico, Еврокомиссия хочет установить потолок цен на российский трубопроводный газ в ЕС на уроне €50 за МВт·ч, или примерно €520 за 1 тыс. куб. м газа.ТАССЧитать далееСвернутьПрофильПрофильRB НовостиИА Красная ВеснаПодробнее о событииФранция поддержит ограничение цен на трубопроводный газ из РоссииТВ Центр05:44Франция поддержит ограничение цен на российский газПрофиль05:24Франция поддержала план по ограничению цен на трубопроводный газ из РоссииИА Красная Весна17:08Франция поддержит предложение ЕК о введении потолка цены на трубопроводный газ из РоссииРИА Новости05:14Франция заявила о поддержке плана ЕК ввести потолок цен на газ РФТАСС05:34Франция поддержит предложение ЕК о введении потолка цены на трубопроводный газ из РоссииRB Новости05:20Макрон поддержал ограничение цены на российский газ в ЕСПервый Севастопольский7 сентября в 02:25Показать ещёОценить23Поделиться