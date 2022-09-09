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Франция поддержит предложение ЕК о введении потолка цены на трубопроводный газ из России

«Франция поддержит механизм по установке «потолка» цен на спотовом рынке электроэнергии; мы также поддержим предложенные ЕК меры по газу», – подчеркнула Аньес Панье-Рюнаше.
Профиль
Франция поддержит предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении потолка цен на российский газ, идущий по трубопроводам.
ТАСС
Комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
РИА Новости
По информации газеты Politico, Еврокомиссия хочет установить потолок цен на российский трубопроводный газ в ЕС на уроне €50 за МВт·ч, или примерно €520 за 1 тыс. куб. м газа.
ТАСС

Подробнее о событии

Франция поддержит ограничение цен на трубопроводный газ из России
ТВ Центр05:44
Франция поддержит ограничение цен на российский газ
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Франция поддержала план по ограничению цен на трубопроводный газ из России
ИА Красная Весна17:08
Франция поддержит предложение ЕК о введении потолка цены на трубопроводный газ из России
РИА Новости05:14
Франция заявила о поддержке плана ЕК ввести потолок цен на газ РФ
ТАСС05:34
Франция поддержит предложение ЕК о введении потолка цены на трубопроводный газ из России
RB Новости05:20
Макрон поддержал ограничение цены на российский газ в ЕС
Первый Севастопольский7 сентября в 02:25

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