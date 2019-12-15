Политика

Вести.RuВести.RuПариж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена. Их нашли летом этого года в Смоленске во время археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду.
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Франция запросила у России останки наполеоновского генерала

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СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

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В ходе церемонии награждения The Game Awards компания Xbox впервые показала миру свою новую консоль.
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Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
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Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов этической комиссии

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Неисправный туалет на МКС починили

Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.
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NASA показало «самую мощную ракету»

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В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
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Тарасова проигнорировала «возню» Тутберидзе. Плющенко ответил

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Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
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Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
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Сокуров ответил на обвинение Кадырова в национализме

Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».
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«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
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РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
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Продолжение «Матрицы» выйдет в 2021 году

Сценаристом и режиссером новой «Матрицы» станет соавтор первых трех частей Лана Вачовски, пишет газета «Известия».
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«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей

Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
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В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
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В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств

Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

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Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
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