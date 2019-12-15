Политика
Вести.RuПариж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена. Их нашли летом этого года в Смоленске во время археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду.
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Гаджеты
В России начинаются продажи самого крутого смартфона Xiaomi 2019 года
Завтра, 16 декабря, в России стартуют продажи смартфона Xiaomi Mi Note 10.
Игры
Новые консоли Xbox назвали Xbox Series X
В ходе церемонии награждения The Game Awards компания Xbox впервые показала миру свою новую консоль.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Футбол
Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца
Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Армия и оружие
Российские военные предупредили о провокациях с химоружием в Сирии
Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков предупредил о готовящихся террористами инсценировках использования химоружия в Сирии.
Кино
В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»
В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
Политика
Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян
Президент Турции Тайип Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Политика
Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского
Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.
Космос
Неисправный туалет на МКС починили
Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.
Космос
NASA показало «самую мощную ракету»
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Фигурное катание
Тарасова проигнорировала «возню» Тутберидзе. Плющенко ответил
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Общество
Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
Политика
Сокуров ответил на обвинение Кадырова в национализме
Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Кино
Продолжение «Матрицы» выйдет в 2021 году
Сценаристом и режиссером новой «Матрицы» станет соавтор первых трех частей Лана Вачовски, пишет газета «Известия».
Общество
«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Политика
В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств
Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.