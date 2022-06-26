ИнтерфаксФранция посчитала нужным согласовать идею «потолка» цен на нефть с экпортерами"Было бы намного эффективнее, если бы появился "потолок" цен на нефть, согласованный самими странами экспортерами", - отметили в канцелярии французского президента.ИнтерфаксФранцузские власти выступили за то, чтобы установить максимальную цену на нефть для всех стран- производителей.Агентство нефтегазовой информацииЭнергетический кризис в ЕС продолжает подстёгивать цены, которые растут с каждым месяцем.InfinicaПозднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняГЛАС.RUФАНInfinicaLive24Рязань.ЛайфИА Красная ВеснаПодробнее о событииВо Франции выступили за ограничение цен на экспортируемую нефтьInfinicaвчера в 10:54Франция просит установить предельную цену на нефть из стран-производителейLive24вчера в 08:38Франция считает необходимым установить потолок цен на нефть вне зависимости от поставщикаЭкономика сегоднявчера в 09:04Франция предложила ограничить цены на нефть для всех экспортеровФАНвчера в 09:02Франция посчитала нужным согласовать идею «потолка» цен на нефть с экпортерамиИнтерфаксвчера в 10:39Франции выгодна зафиксированная максимальная цена на нефть — Франс ПрессИА Красная Веснавчера в 08:05Франс Пресс: Франция предложила ввести максимум цены на нефть из всех стран-производителейПРАЙМвчера в 07:29Показать ещёОценить333Поделиться