Экономика
РБКФранция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть
Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
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Во Франции заявили о необходимости менять принципы экономики на фоне коронавируса
Экономика сегодня05:09
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Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
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То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Томская губка очистит воду от нефтепродуктов
Для борьбы с разливами нефти ученые из Томского политехнического университета и Университета Лилля (Франция) решили разработать так называемый селективный сорбент — материал, способный вытягивать из водонефтяной смеси исключительно нефтепродукты, не взаимодействуя при этом с водой.
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Владислав Иноземцев: Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России
Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Политика
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Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
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Происшествия
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Экономика
Экономист спрогнозировал рост цен на нефть и укрепление рубля
Хазин выразил уверенность, что к вечеру понедельника цена на нефть вырастет до отметки около $40 за баррель.
Общество
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Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Политика
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Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
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Общество
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Общество
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Происшествия
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RT публикует расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»
Как утверждает защита фигурантов дела «Сети», аудиозапись велась с целью провокации.