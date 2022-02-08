ТАССФранция предоставит Украине кредиты и гарантии на €1,2 млрдФранция предоставит Украине в виде кредитов и гарантий €1,2 млрд программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.ТАССПрезидент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что Франция должна выделить стране макрофинансовую помощь на €1,2 млрд.News.ruПо данным офиса, привлеченные средства могут быть потрачены на конкретные проекты, согласованные с французской стороной.РИА НовостиОфициальному Киеву уже предоставили новый транш.КомпанияЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаТК ЗвездаПодробнее о событииФранция предоставит Украине кредит €200 млнNews.ru15:35Париж предоставит Киеву 200 миллионов евро кредита и финансовые гарантии на миллиард евроРИА Новости13:41Франция решила дать Украине в долг 200 миллионов евроLife.ru14:45Украина получит от Франции кредиты и финансовые гарантии на €1,2 млрдАргументы и Факты14:43Франция предоставит Украине кредит на 200 млн евроКомсомольская правда14:26Франция предоставит Украине кредиты и гарантии на €1,2 млрдТАСС13:49Франция выделит Украине €200 млнКомпания14:55Показать ещёОценить9Поделиться