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Франция предоставит Украине кредиты и гарантии на €1,2 млрд

Франция предоставит Украине в виде кредитов и гарантий €1,2 млрд программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.
ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский уже говорил
, что Франция должна выделить стране макрофинансовую помощь на €1,2 млрд.
News.ru
По данным офиса, привлеченные средства могут быть потрачены на конкретные проекты, согласованные с французской стороной.
РИА Новости
Официальному Киеву уже предоставили новый транш.
Компания

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