Общество
ИзвестияФранция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
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Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Политика
Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич
Глава Сербии Александр Вучич поздно вечером 15 ноября был срочно госпитализирован в Военно-Медицинскую Академию из-за сердечно-сосудистых проблем, сообщил генеральный секретариат сербского президента.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Происшествия
СМИ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка»
Ранее СМИ со ссылкой на родственников Гриценко сообщили, что неизвестные затащили банкира в чёрный автобус на глазах у ребёнка, с которым он гулял.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Общество
В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге
Журналист литовской редакции DELFI Ориюс Гасановас рассказал о популярности среди соотечественников поездок в Санкт-Петербург ради секса.
Наука
Родной язык предсказал успех в обучении иностранному
Авторы пришли к выводу, что родной язык человека можно считать определяющим фактором того, насколько хорошо он усвоит иностранный язык, а успех зависит от схожести двух языков.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Происшествия
В Оренбурге девять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Оренбурге пассажирский автобус съехал с проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередачи, в результате чего девять человек получили травмы различной степени тяжести.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Происшествия
Машина с четырьмя пассажирами упала в реку Фонтанку в Петербурге
Легковая машина, в которой находились четыре человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском управлении МЧС.
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на игру с Бельгией
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав национальной команды на отборочную встречу Евро-2020 против Бельгии.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Интернет
Chrome сломался в компаниях по всему миру из-за эксперимента Google
«Белый экран смерти» Эксперимент, который Google проводит над Google Chrome, привел к сбою в работе этого браузера в тысячах корпоративных сетей почти на два дня.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на Евровидении
Политика
Россия ответила на призыв Венеции о помощи после наводнения
Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Венеции стоит сначала оценить потребность в помощи после наводнения, и только после этого можно будет вести разговор о том, какого рода помощь может оказать РФ.
Общество
Онлайн-шопоголизм могут признать психическим расстройством
Немецкие ученые предложили признать шопинг в интернете психическим расстройством, пишет The Times.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Армия и оружие
Аваков: «Благодаря поддержке США МВД расширяет институт капеланства»
Министр внутренних дел Украины на официальной странице МВД в Facebook рассказал о планах своего ведомства ввести штатные должности войсковых священников не только в Национальную гвардию, но и в структуру Национальной полиции В настоящее время служба военного духовенства создана в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, а вскоре будет расширена и на Национальную полицию Украины.
Общество
Умер российский поэт Валерий Дударев
Российский поэт, бывший главред журнала «Юность» Валерий Дударев умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила «Литературная газета».
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.