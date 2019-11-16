Общество

ИзвестияИзвестияФранция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
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Швыдкой рассказал, какие специалисты нужны для восстановления Нотр-Дама

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Интерфакс14 ноября в 03:04
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