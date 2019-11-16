Общество

Газета.RuГазета.RuФранция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам

Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла республики в России Сильви Берманн.
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Франция пригласила экспертов из России для восстановления Нотр-Дама

ТК Звезда04:58

Российских экспертов официально пригласили восстанавливать Нотр-Дам

RT на русском04:46

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

РИА Новости04:19

Глава Югры заявила о возможном участии горожан в восстановлении Нотр-Дама

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Франция пригласила российских экспертов для восстановления Нотр-Дама

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Российские специалисты примут участие в восстановлении Нотр-Дама

Интерфакс14 ноября в 03:04
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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

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Новый кроссовер Hyundai Venue разошелся летом тиражом около 35 тыс. автомобилей, а за сентябрь и октябрь корейскому бренду удалось реализовать еще 27 тыс. машин.
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