Общество
Газета.RuФранция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам
Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла республики в России Сильви Берманн.
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Российские специалисты примут участие в восстановлении Собора Парижской Богоматери
Эхо Москвы14 ноября в 03:30
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