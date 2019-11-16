Общество
ИзвестияФранция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
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Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Общество
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о депутате Госдумы и бывшем вице-губернаторе Кубани Александре Ремезкове по жалобе о нарушении конфиденциальности.
Музыка
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
Происшествия
Матери стало плохо на прощании с убитой Анастасией Ещенко
Матери убитой Анастасией Ещенко стало плохо во время прощания, которое проходит в станице Старовеличковской Краснодарского края, сообщает "Московский комсомолец".
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Политика
США призвали освободить задержанного в Южной Осетии врача из Грузии
Грузинского врача Важу Гаприндашвили, задержанного по обвинению в незаконном пересечении границы с Южной Осетией, призвали освободить власти США.
Авто
Очередь на кроссовер Hyundai Venue составила 4 месяца
Спрос на бюджетный компактный кроссовер Hyundai Venue в Индии превзошел все ожидания.
Спорт
Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени
Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Энергетика
«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
Политика
Пушков понадеялся на выздоровление Польши от «газовой неврастении»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Польши завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Шоу-бизнес
Жена Шумахера прокомментировала обвинения в сокрытии состояния мужа
Футбол
Президент РФС сменил главу судейского комитета на фоне скандалов
Николай Левников покинет пост главы судейского комитета Российского футбольного союза, который он занимал с мая 2018 года.
Общество
В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова взволновала фанатов снимками с заплаканными глазами
Звезда театра и кино Екатерина Климова вызвала беспокойство поклонников фотографиями в Instagram.
Общество
Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров, составляемый агентством Bloomberg.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Политика
В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот
Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
Политика
Врачи рассказали о состоянии президента Сербии Вучича
Президент Сербии Александр Вучич, госпитализированный 15 ноября из-за проблем с сердцем, находится в стабильном состоянии.