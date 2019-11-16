Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.

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Политика В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

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