Общество

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Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
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Швыдкой рассказал, какие специалисты нужны для восстановления Нотр-Дама

РИА Новости09:05

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Франция пригласила экспертов из России для восстановления Нотр-Дама

ТК Звезда04:58

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Франция пригласила российских экспертов для восстановления Нотр-Дама

ТАСС04:06

Российские специалисты примут участие в восстановлении Нотр-Дама

Интерфакс14 ноября в 03:04
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