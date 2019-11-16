Общество

ИзвестияИзвестияФранция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
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Франция пригласила экспертов из России для восстановления Нотр-Дама

Телеканал 360°06:08

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

РИА Новости04:19

Российских экспертов официально пригласили восстанавливать Нотр-Дам

RT на русском04:46

Глава Югры заявила о возможном участии горожан в восстановлении Нотр-Дама

News.ru04:42

Франция пригласила экспертов из России для восстановления Нотр-Дама

ТК Звезда04:58

Франция пригласила российских экспертов для восстановления Нотр-Дама

ТАСС04:06

Российские специалисты примут участие в восстановлении Нотр-Дама

Интерфакс14 ноября в 03:04
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru вчера в 01:01
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru вчера в 04:02
Культура

Как завершились слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос»

Выпуск восьмого сезона шоу «Голос» от 15 ноября ознаменовался тем, что в нём были подведены итоги этапа слепых прослушиваний вокального проекта.
RT на русском 01:43
Происшествия

На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко

На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 06:24
Футбол

Азмун претендует на звание лучшего азиатского игрока года

Gazeta.SPb 07:26
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Политика

Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
РИА Новости вчера в 10:35
Армия и оружие

ДНР заявила об обстреле Петровского украинскими силовиками

РЕН ТВ 06:42
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Политика

Советница Вучича рассказала о состоянии президента

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
РИА Новости 05:42
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Российская газета вчера в 06:05
Футбол

Бывший футболист «Спартака» женился на российской модели

Луис Адриано, экс-футболист "Спартака", женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Аргументы недели вчера в 14:01
Фигурное катание

Самарин выиграл этап «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь подиум

Россиянин Александр Самарин выиграл произвольную программу и этап «Гран-при» в Москве.
Спорт-Экспресс 07:24
Единоборства

Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера

Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
РИА Новости 03:05
Происшествия

МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года.
Вести.Ru 02:25
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Общество

На улицы Гонконга вышли солдаты Китая

Lenta.ru 06:52
Автоспорт

Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль

Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
F1news.ru вчера в 17:30
Политика

Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
News.ru 14 ноября в 06:01
Происшествия

Генштаб ВСУ назвал возможную причину взрывов на арсенале в Балаклее

В Генштабе Вооружённых сил Украины рассказали о возможной причине взрывов на военном складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области, в результате которых погибли двое сапёров.
RT на русском 06:46
Кино

Marvel анонсировала релиз пяти новых фильмов

Как сообщает издание Deadline, к уже анонсированным ранее релизам добавились еще пять пока безымянных проектов.
Kinonews.ru 04:03
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