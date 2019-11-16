Общество
ИзвестияФранция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
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Экономика
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru вчера в 01:01
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru вчера в 04:02
Культура
Как завершились слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос»
Выпуск восьмого сезона шоу «Голос» от 15 ноября ознаменовался тем, что в нём были подведены итоги этапа слепых прослушиваний вокального проекта.
RT на русском 01:43
Происшествия
На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко
На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 06:24
Футбол
Азмун претендует на звание лучшего азиатского игрока года
Gazeta.SPb 07:26
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Политика
Советница Вучича рассказала о состоянии президента
Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
РИА Новости 05:42
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Российская газета вчера в 06:05
Футбол
Бывший футболист «Спартака» женился на российской модели
Луис Адриано, экс-футболист "Спартака", женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Аргументы недели вчера в 14:01
Фигурное катание
Самарин выиграл этап «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь подиум
Россиянин Александр Самарин выиграл произвольную программу и этап «Гран-при» в Москве.
Спорт-Экспресс 07:24
Единоборства
Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера
Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
РИА Новости 03:05
Происшествия
МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины
МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года.
Вести.Ru 02:25
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Общество
На улицы Гонконга вышли солдаты Китая
Lenta.ru 06:52
Автоспорт
Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
F1news.ru вчера в 17:30
Политика
Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ
Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
News.ru 14 ноября в 06:01
Происшествия
Генштаб ВСУ назвал возможную причину взрывов на арсенале в Балаклее
В Генштабе Вооружённых сил Украины рассказали о возможной причине взрывов на военном складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области, в результате которых погибли двое сапёров.
RT на русском 06:46
Кино
Marvel анонсировала релиз пяти новых фильмов
Как сообщает издание Deadline, к уже анонсированным ранее релизам добавились еще пять пока безымянных проектов.
Kinonews.ru 04:03