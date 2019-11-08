Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссия поможет Франции восстановить Нотр-Дам

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Франция пригласит Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) после пожара. Его слова приводит РИА Новости.
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Франция решила пригласить Россию принять участие в восстановлении Нотр-Дама

Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел разрушительный пожар. Об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
РИА Новостивчера в 19:37

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Франция позовет Россию помогать восстанавливать Нотр-Дам

Российская газетавчера в 22:39

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Нотр-Дам восстановят с помощью россиян

URA.Ruвчера в 22:09

Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама

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Франция намерена пригласить Россию помочь в реставрации Нотр-Дама

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Франция решила, что РФ должна поучаствовать в восстановлении Нотр-Дама

REGNUMвчера в 19:59

Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Известиявчера в 22:09
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Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной

WomanHit.ru 05 ноября в 03:43
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Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга»

Президент Франции резко раскритиковал НАТО.
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Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Происшествия

В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Политика

Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали

Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 06 ноября в 09:55
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти

По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Известия 03:45
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Единоборства

Российский боец UFC за сутки сбросил четыре килограмма

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов за сутки сбросил четыре килограмма, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:35
Космос

Китай задумывается об экономической зоне Земля-Луна

ГЛАС.RU 05 ноября в 05:33
Хоккей

Сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии

RT на русском 01:34
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 06 ноября в 10:20
Происшествия

ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

Известия 03:53
Происшествия

В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом

В столичном аэропорту Шереметьево сел самолет с неисправностью крыла.
Российская газета 02:03
Общество

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии

Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.
Газета.Ru 03:59
Армия и оружие

Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского

ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Газета.Ru 03:00
Происшествия

Под Саратовом погибли четверо детей от отравления угарным газом

Газета.Ru 01:28
Экономика

83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысили большинство фирм.
REGNUM 02:37
Экономика

Прибыль «Русала» сократилась на 67%. Акции ушли в минус

Чистая прибыль «Русала» по итогам третьего квартала снизилась на 67,5% — с $597 млн в прошлом году до $194 млн в 2019-м.
РБК 03:32
Гаджеты

AMD представила три новых процессора

Компания AMD официально представила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper 3000 для мощных рабочих станций.
Игромания.ру вчера в 13:24
Политика

Лавров заявил об отказе РФ полностью ликвидировать ядерное оружие

Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
Известия 03:54
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
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Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Армия и оружие

Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии

«В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между Камышлы и Эль-Маликия к востоку от Евфрата началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников», — сказано в сообщении.
Известия 02:42
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Михаил Швыдкой
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании, министр культуры Российской Федерации, председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, президент Академии российского телевидения, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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