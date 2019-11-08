Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама), где в апреле произошел разрушительный пожар, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

с чего всё началось

Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.

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