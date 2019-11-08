Общество

ИзвестияИзвестияФранция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
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Франция решила пригласить Россию принять участие в восстановлении Нотр-Дама

Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама), где в апреле произошел разрушительный пожар, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
РИА Новостивчера в 19:29

Подробнее о событии

Франция позовет Россию помогать восстанавливать Нотр-Дам

Российская газетавчера в 22:39

Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Известиявчера в 22:09

Франция решила, что РФ должна поучаствовать в восстановлении Нотр-Дама

REGNUMвчера в 19:59

Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама

РБКвчера в 21:40

Франция намерена пригласить Россию помочь в реставрации Нотр-Дама

RT на русскомвчера в 20:12

Нотр-Дам восстановят с помощью россиян

URA.Ruвчера в 22:09

Франция решила пригласить Россию принять участие в восстановлении Нотр-Дама

РИА Новостивчера в 19:29
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Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости вчера в 05:31
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Гаджеты

Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Происшествия

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

ТАСС 00:15
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Общество

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Политика

Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
РБК 00:09
Футбол

Виктор Гончаренко: «Расстроены, что не обыграли „Ференцварош“. Будем цепляться из последних сил за выход в плей-офф»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.
Матч ТВ вчера в 17:24
Хоккей

Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»

Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru вчера в 21:55
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС вчера в 13:42
Происшествия

В Иране произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение в Иране магнитудой 5,9. Погибли по меньшей мере 5 человек. Еще свыше 120 пострадали, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:26
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Армия и оружие

Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

РИА Новости вчера в 12:35
Здоровье

Минздрав уточнил критерии рождения детей

Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 вчера в 02:05
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 получит батарею на 3730 мАч

Фотография батареи показывает ее номинальную емкость в 14,36 Втч. Аккумулятор работает от 3,85 В и его фактическая емкость равна 3730 мАч.
ГЛАС.RU вчера в 06:06
Экономика

Платежи в УК и РСО от должников по ЖКХ должны гасить текущие долги, а не старые

Апелляционный суд частично изменил решение: он указал, что платежи потребителя, вносимые им с 2014 года, нужно зачесть в счет "старых", образовавшихся до мая 2014 года долгов за ЖКУ.
Гарант 06 ноября в 06:17
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 06 ноября в 10:20
Армия и оружие

В Японии истребитель ВВС США потерял в полете ракету

Новый День вчера в 02:40
Политика

Путин рассказал о главном предназначении уникального оружия России

Ранее президент России выражал серьёзные опасения, что действия США по ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений.
Life.ru 06 ноября в 06:49
Армия и оружие

В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены

Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе

Вечерняя Москва 06 ноября в 23:42
Политика

NYT сообщила о готовности США и Китая отменить ряд пошлин

В конце октября в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера заявили, что Китай и США близки к завершению первого этапа торговой сделки.
РБК вчера в 14:20
Футбол

«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы

REGNUM 00:09
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском

Представители Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили об обстреле украинскими силовиками участка разведения сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.
ФАН вчера в 19:04
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Михаил Швыдкой
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании, министр культуры Российской Федерации, председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, президент Академии российского телевидения, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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