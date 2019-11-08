Общество

РБКРБКФранция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама

Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари). Об этом «РИА Новости» сообщил спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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Франция решила пригласить Россию принять участие в восстановлении Нотр-Дама

РИА Новости19:29

Франция решила, что РФ должна поучаствовать в восстановлении Нотр-Дама

REGNUM19:59

Франция намерена пригласить Россию помочь в реставрации Нотр-Дама

RT на русском20:12

Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама

РБК21:40

Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Известия22:09

Нотр-Дам восстановят с помощью россиян

URA.Ru22:09

Франция позовет Россию помогать восстанавливать Нотр-Дам

Российская газета22:39
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

Wday.ru 05 ноября в 05:18
Армия и оружие

Российские вертолеты стали ежедневно патрулировать Сирию

Газета.Ru 21:52
Общество

Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку

Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru 21:09
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
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Так это шар. Астрономы утверждают, что нашли край Вселенной

Астрономы утверждают, что нашли край Вселенной Конечно, это только теория, отмечают авторы исследования.
ГТРК Южный Урал вчера в 09:42
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК 19:23
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

В гостях команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 5:4. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором дубля и голевой передачи.
РБК 22:10
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре

Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня 07:46
Авто

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 8,5%

ТАСС 05 ноября в 08:28
Гаджеты

Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch

Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
The GEEK 05 ноября в 03:38
Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

В марте РБК со ссылкой на источники сообщало, что структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко.
ПРАЙМ 11:15
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru вчера в 04:16
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Общество

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
Известия 17:59
Политика

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК 22:38
Технологии

Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем

Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета 16:04
Политика

В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву

Американский лидер Дональд Трамп был официально приглашен в Москву на празднование в честь юбилея Победы в мае 2020 года.
Южный Федеральный 06:08
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Общество

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
РИА Новости 14:48
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 15:07
Происшествия

Сахалинец наградил 16-летнюю девочку ВИЧ-инфекцией

Как сообщила РИА «Сахалин-Курилы» старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Ольга Чебыкина, 21-летний сахалинец знал, что является носителем ВИЧ, но предпочел не сообщать об этом своей 16-летней подруге, не соблюдая при этом простейшие правила предохранения.
РИА Сахалин-Курилы 23:04
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия 20:40
Политика

Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста

В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
РЕН ТВ 14:54
Происшествия

Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса

Доктор Питер 08:30
Общество

Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Происшествия

Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов

RT на русском 09:04
Хоккей

Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии

Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу канадских сборных. Молодежная сборная России свой следующий матч проведет 12 ноября со сборной OHL.
Матч ТВ 21:59
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Политика

Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска

7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК 20:18
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Михаил Швыдкой
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании, министр культуры Российской Федерации, председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, президент Академии российского телевидения, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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