Политика

РБКРБКФранция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама

Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари). Об этом «РИА Новости» сообщил спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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Франция решила пригласить Россию принять участие в восстановлении Нотр-Дама

Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама), где в апреле произошел разрушительный пожар, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
РИА Новости19:29

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Франция решила пригласить Россию принять участие в восстановлении Нотр-Дама

РИА Новости19:29

Франция решила, что РФ должна поучаствовать в восстановлении Нотр-Дама

REGNUM19:59

Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама

РБК21:40

Франция намерена пригласить Россию помочь в реставрации Нотр-Дама

RT на русском20:12

Россию пригласят восстанавливать Нотр-Дам

РЕН ТВ19:47

Франция официально пригласит Россию помогать в восстановлении Нотр-Дама

Life.ru20:51

Эксперты из Китая примут участие в восстановлении Нотр-Дам де Пари

ГЛАС.RU02:49
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Российская газета 09:48
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Футбол

Футболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы

Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко.
Вечерняя Москва 17:43
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
РБК 19:23
Экономика

В Новосибирской области выросли цены на потребительском рынке

В Новосибирской области в октябре 2019 года цены на потребительском рынке выросли на 0,4% (по сравнению с сентябрем 2019 года), сообщает Новосибирскстат.
REGNUM 21:59
Здоровье

Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября

Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".
Москва 24 04:10
Шоу-бизнес

Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети

На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.
VSE42.RU 04:50
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Происшествия

СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове

Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, снявших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости 21:31
Политика

Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы улучшить свой уровень владения украинским языком.
РБК 13:32
Наука

В США роботов научили ориентироваться на местности

В США роботов научили ориентироваться на местности, система состоит из лидара, вычислительного блока на базе четырехъядерного процессора Intel Core i7 и оптико-электронных камер.
МедиаПоток 07:01
Политика

Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами

Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 18:37
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Футбол

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33
Политика

Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
RT на русском 20:52
Политика

Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста

В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
РЕН ТВ 14:54
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Общество

Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Кино

Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти

Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания 08:17
Шоу-бизнес

Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото

Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Общество

Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Согласно неблагоприятному прогнозу, миллениалов ждет 40-процентное увеличение смертности по сравнению с поколением Х в том же возрасте.
Телеканал 360° 04:25
Политика

Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска

7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК 20:18
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» в Лиге Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L «Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Чемпионат 16:52
Происшествия

Двое россиян утонули на одном пляже в Таиланде с разницей в день

Интерфакс 03:34
Общество

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Происшествия

В Хакасии экс-полицейский записал обращение к Путину о крышевании наркобизнеса силовиками. Его отправили в СИЗО

Дождь 11:30
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