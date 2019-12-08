Политика
ИзвестияФранция собралась обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США
Глава минфина заявил, что возможные пошлины «не имеют правовой основы», поэтому правительство готово обратиться в ВТО в случае санкций со стороны Белого дома.
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Политика
В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России
Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Хоккей
Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Авто
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства
Армия и оружие
США заподозрили Россию в уничтожении беспилотника
Беспилотник, принадлежавший АФРИКОМ (африканское командование ВС США), над Ливией мог быть сбит российскими средствами ПВО.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Политика
«Северный поток-2» достроят раньше, чем США утвердят санкции
Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, сообщает Bloomberg.
Политика
Борис Джонсон рассказал о своем самом непристойном поступке
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своим самым непристойным поступком в жизни езду на велосипеде по тротуарам.
Наука
Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах
На метеоритах существуют микроорганизмы, которые способны выжить в невероятных условиях космического излучения, жары и холода.
Происшествия
В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком
Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Авто
В России перечислили самые популярные марки автомобилей
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с принтом тигра приготовила «плов» из морковки
Анастасия Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором запечатлена в пижаме с принтом тигра.
Политика
В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции
Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" началась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Футбол
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Происшествия
Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка
Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в ДТП. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.
Футбол
Главным тренером ФК «Оренбург» назначен Константин Емельянов
В футбольном клубе «Оренбург» назвали имя нового главного тренера. Им стал специалист из штаба Владимира Федотова — Константин Емельянов.
Происшествия
Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы
Экс-участковый осужден по статье "Превышение должностных полномочий".
Происшествия
Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима
Гаджеты
Creative выпустила внешний усилитель звука для консолей
Компания Creative объявила о выпуске портативного игрового усилителя USB DAC Sound Blaster G3, который ориентирован на консоли PS4 и Nintendo Switch.