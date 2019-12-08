Политика

ИзвестияИзвестияФранция собралась обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США

Глава минфина заявил, что возможные пошлины «не имеют правовой основы», поэтому правительство готово обратиться в ВТО в случае санкций со стороны Белого дома.
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Париж готов обратиться в ВТО из-за возможных пошлин Вашингтона на французские товары

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Париж готов обратиться в ВТО из-за угрозы Вашингтона по введению пошлин

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
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В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
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Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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«Северный поток-2» достроят раньше, чем США утвердят санкции

Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, сообщает Bloomberg.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своим самым непристойным поступком в жизни езду на велосипеде по тротуарам.
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Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

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Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах

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Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" началась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
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МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
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Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

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Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
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Полиция начала задерживать петербуржцев на митинге «Стоп тариф»

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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

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Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»

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Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в ДТП. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.
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Главным тренером ФК «Оренбург» назначен Константин Емельянов

В футбольном клубе «Оренбург» назвали имя нового главного тренера. Им стал специалист из штаба Владимира Федотова — Константин Емельянов.
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Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы

Экс-участковый осужден по статье "Превышение должностных полномочий".
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Компания Creative объявила о выпуске портативного игрового усилителя USB DAC Sound Blaster G3, который ориентирован на консоли PS4 и Nintendo Switch.
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