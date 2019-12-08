Политика
Страна Советов on-lineФранция собралась обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что власти республики готовы обратиться в ВТО в связи с возможным введением новых пошлин со стороны США на французскую продукцию. Об этом глава ведомства сообщил в воскресенье, 8 декабря, в интервью телеканалу France 3.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.
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Михаил Сальников Напомним, "Губернаторский миллион" выплачивается врачам дефицитных специальностей, впервые трудоустраивающимся в Липецкой области.
Политика
Трамп: Ким Чен Ын может потерять всё из-за враждебных действий
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Общество
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Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
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Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
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Газзаев о «Спартаке» и Тедеско: «Команда неуправляема, неудачный эксперимент продолжается»
Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев по горячим следам прокомментировал итог матча 18-го тура премьер-лиги «Спартак» — «Ростов» (1:4). После этого поражения красно-белые завершили год на промежуточном 10-м месте, в трех очках от зоны стыков и в 12-ти — от еврокубковой.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Политика
Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах
Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Футбол
Комличенко был удален с поля в матче против «Спарты»
Пражская «Спарта» на своем поле нанесла поражение «Младе Болеслав» в матче 19-го тура чемпионата Чехии.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение
Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Происшествия
В Якутске мужчина застрял в вентиляции, пытаясь достать оттуда валенки
Как пишет ЯСИА со ссылкой на пресс-службу республиканской службы спасения, мужчина, находясь на техническом отсеке десятого этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие и, пытаясь их достать, провалился, пролетев по вентиляции порядка 28 метров.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Общество
Сенцову не дали сказать речь на кинопремии в Берлине
Украинскому режиссёру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
Космос
Жители Башкирии впервые смогут увидеть межзвездную комету Борисова
Жители Башкирии смогут увидеть первую межзвездную комету 2I/Borisov, которую в августе этого года открыл крымский астроном Геннадий Борисов.
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Глушаков подвел итоги непростого года
Происшествия
С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.
Финансы
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За 10 месяцев с начала текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 6,1%, в том числе к доллару — на 4,5%, а к евро — на 8,6%.
Гаджеты
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Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).
Политика
Зеленский перед переговорами с Путиным наслушался вредных советов
Помимо ожидаемых рекомендаций – например, не обсуждать в Париже газовый вопрос – Порошенко дал «самый важный совет: не доверять Путину».