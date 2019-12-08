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Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineФранция собралась обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что власти республики готовы обратиться в ВТО в связи с возможным введением новых пошлин со стороны США на французскую продукцию. Об этом глава ведомства сообщил в воскресенье, 8 декабря, в интервью телеканалу France 3.
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