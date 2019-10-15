Футбол
ЧемпионатФранция и Турция не выявили победителя в матче отбора Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
|46′
Окай Йокушлу
Хакан Чалханоглу
Люка Эрнандес
|49′
|53′
Зеки Челик
Каан Айхан
Виссам Бен-Йеддер
Оливье Жиру
|72′
Оливье Жиру
|76′
Блез Матюиди
Тома Лемар
|77′
Антуан Гризманн
|81′
|81′
Озан Туфан
Дженк Тосун
|82′
Каан Айхан
|85′
Дженк Тосун
|87′
Ирфан Кахведжи
|87′
Кенан Караман
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
|87′
Франция
Расстановка 4‑5‑1
16
Манданда
2
Павар
4
Варан
5
Лангле
21
Эрнандес
20
Иконе
12
Толиссо
7
Гризманн
17
Сиссоко
8
Лемар
9
Жиру
12
Гюнок
22
Айхан
4
Сёюнджю
3
Демирал
13
Мераш
9
Тосун
14
Текдемир
10
Чалханоглу
21
Кахведжи
17
Йылмаз
18
Караман
Турция
Расстановка 4‑3‑3
В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Счёт был открыт на 76-й минуте.
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Франция сыграла вничью с Турцией и упустила шанс досрочно выйти на Евро-2020
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