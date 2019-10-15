Футбол

ЧемпионатЧемпионатФранция и Турция не выявили победителя в матче отбора Евро-2020

Франция — Турция
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
46′
Окай Йокушлу
Хакан Чалханоглу
Люка Эрнандес
49′
53′
Зеки Челик
Каан Айхан
Виссам Бен-Йеддер
Оливье Жиру
72′
Оливье Жиру
76′
Блез Матюиди
Тома Лемар
77′
Антуан Гризманн
81′
81′
Озан Туфан
Дженк Тосун
82′
Каан Айхан
85′
Дженк Тосун
87′
Ирфан Кахведжи
87′
Кенан Караман
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
87′
В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Счёт был открыт на 76-й минуте.
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