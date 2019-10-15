В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Счёт был открыт на 76-й минуте.

Франция и Турция не выявили победителя в матче отбора Евро-2020

Происшествия СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.

Происшествия На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей девушки В Челябинской области задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней Ксении К. Об этом пишут местные СМИ.

Шоу-бизнес Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.

Политика «Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».

Политика Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.

Кино Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).

Политика Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.

Общество Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны, расположенном в подмосковных Мытищах, прошло прощание с космонавтом Алексеем Леоновым.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.

Авто Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S. Это самая доступная версия электромобиля. Стоимость новинки - от 6,7 миллионов рублей.

Происшествия В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.

Происшествия Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.

Политика Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.

Происшествия В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

Шоу-бизнес Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.

Происшествия Задержание забивших биатлониста до смерти красноярцев сняли на видео В Красноярске задержали предполагаемых убийц 31-летнего мужчины, которые вломились к нему в квартиру и избили до полусмерти, снимая при этом видео.

Политика Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.

Общество Россиянок приняли за проституток и не пустили в Корею Туристок из России не пустили в Южную Корею — пограничники решили, что они проститутки.

Политика Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.

Авто Тюнеры создали второй багажник для Lada Largus Тюнинг-ателье из Санкт Петербурга Dop-shop создало второй багажник SHUTTLE BOX для Lada Largus. Об этом сообщается на сайте компании.

Футбол Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону, говорится в пресс-релизе клуба на странице «ВКонтакте».

Происшествия СК научился распознавать на видео скрытые под маской лица Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской.