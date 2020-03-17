Сегодня, 17 марта 2020 года, министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр сообщил о выделении 45 млрд евро ($40 млрд) на поддержку предприятий и сотрудников в условиях эпидемии китайского коронавируса. Соответствующее решение приняло правительство, передаёт RTL.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Общество Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Экономика Лишится ли Россия китайских товаров В январе – феврале экспорт из Китая в РФ снизился в стоимостном выражении на 29,3%, импорт российских товаров в КНР – на 13,8%. Известны также последствия вспышки коронавируса для промышленности КНР: добавленная стоимость крупных предприятий (китайский аналог индекса промпроизводства) по итогам января – февраля упала на 13,5% в годовом исчислении.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Общество Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.

Музыка «Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.