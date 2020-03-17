Экономика
СаминвесторФранция выделяет 45 млрд евро на поддержку предприятий
Сегодня, 17 марта 2020 года, министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр сообщил о выделении 45 млрд евро ($40 млрд) на поддержку предприятий и сотрудников в условиях эпидемии китайского коронавируса. Соответствующее решение приняло правительство, передаёт RTL.
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Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Экономика
Лишится ли Россия китайских товаров
В январе – феврале экспорт из Китая в РФ снизился в стоимостном выражении на 29,3%, импорт российских товаров в КНР – на 13,8%. Известны также последствия вспышки коронавируса для промышленности КНР: добавленная стоимость крупных предприятий (китайский аналог индекса промпроизводства) по итогам января – февраля упала на 13,5% в годовом исчислении.
Экономика
Индексы США выросли на 5–6% на информации о мерах поддержки экономики
Информация о готовящемся американскими властями пакете мер, направленных на смягчение последствий пандемии коронавируса, привела к росту фондовых индексов.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Хоккей
Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США
Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Футбол
Месси может остаться в «Барселоне» только при одном условии
Происшествия
Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден
Еще у четырех жителей Красноярского края подозревают коронавирус.
Происшествия
В Екатеринбурге коронавирус подтвердился еще у пяти человек
В Екатеринбурге стало известно еще о пяти случаях заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк проводит все время в клинике с больной раком женой
СМИ сообщают, что супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев проводит все свое свободное время в клинике с больной раком женой.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Политика
Путин призвал укреплять долю среднего класса в России
Более 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Общество
В Башкирии ввели режим повышенной готовности по коронавирусу
Режим вводится с 18 марта для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекцией.
Общество
В Севастополе вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Севастополя вводят в городе режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Футбол
АПЛ может провести оставшиеся матчи без зрителей на нейтральном поле
Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает возможность сыграть оставшиеся матчи чемпионата Англии при закрытых трибунах и на нейтральном поле.
Здоровье