Экономика

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Сегодня, 17 марта 2020 года, министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр сообщил о выделении 45 млрд евро ($40 млрд) на поддержку предприятий и сотрудников в условиях эпидемии китайского коронавируса. Соответствующее решение приняло правительство, передаёт RTL.
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Франция выделяет 45 миллиардов евро для помощи предприятиям

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