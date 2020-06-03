с чего всё началось

Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца. Он заметил, что существовали конкретные причины, чтобы исключить Москву из "Большой восьмерки".

Франция выступила против возвращения России в G7

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 50

Спорт GOG дарит три игры В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.

Происшествия В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов. 15

Здоровье За сутки в Прикамье выявили 72 случая заражения коронавирусом В Пермском крае за минувшие сутки выявлено максимальное число заболевших коронавирусной инфекцией - 72 случая, из них один - посмертно.

Происшествия Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города. 15

Политика Трамп высказался за присутствие России в G7 Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. 130

Политика Путин может обратиться к нации после голосования по Конституции Президент РФ Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. 1

Политика «Деоккупацию» Крыма обсудит в Берлине делегация Украины Как сообщает ToDay News Ufa, со ссылкой на ведомство, Министр иностранных дел и глава Офиса президента Украины встречаются с главой МИД ФРГ Хайко Маасом советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер для того, чтобы детально обсудить ситуацию и возможность гуманитарной помощи востоку Украины. 209

Происшествия В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников. 10

Общество Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. 178

Общество Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. 186

Футбол РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.

Технологии Названы основные признаки прослушки смартфонов Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 127