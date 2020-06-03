Политика

Газета.RuГазета.RuФранция выступила против возвращения России в G7

Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца. Он заметил, что существовали конкретные причины, чтобы исключить Москву из "Большой восьмерки".
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с чего всё началось
Франция не видит причин для возвращения России в «большую семерку», сообщает в среду, 3 июня, Reuters
 со ссылкой на представителей французского правительства.
Известиявчера в 13:22

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Франция не видит предпосылок к возвращению формата G8

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Lenta.ruвчера в 12:43
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За сутки в Прикамье выявили 72 случая заражения коронавирусом

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Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.
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Гаджеты

Новый телевизор Smart TV от Nokia продемонстрировали перед релизом

UfaTime.ru вчера в 10:13
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Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks

Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
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Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

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Путин может обратиться к нации после голосования по Конституции

Президент РФ Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
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«Деоккупацию» Крыма обсудит в Берлине делегация Украины

Как сообщает ToDay News Ufa, со ссылкой на ведомство, Министр иностранных дел и глава Офиса президента Украины встречаются с главой МИД ФРГ Хайко Маасом советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер для того, чтобы детально обсудить ситуацию и возможность гуманитарной помощи востоку Украины.
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Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

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Армия и оружие

Армию Хафтара отбросили от Триполи

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Бывший американский следователь рассказал о произволе в полиции США

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.
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РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата

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ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
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