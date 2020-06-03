Политика
Газета.RuФранция выступила против возвращения России в G7
Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца. Он заметил, что существовали конкретные причины, чтобы исключить Москву из "Большой восьмерки".
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с чего всё началось
Франция не видит причин для возвращения России в «большую семерку», сообщает в среду, 3 июня, Reuters со ссылкой на представителей французского правительства.Известиявчера в 13:22
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Газета.Ru вчера в 10:05
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ToDay News Ufa 02 июня в 22:49
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В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
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