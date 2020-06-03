Политика
Газета.RuФранция выступила против возвращения России в G7
Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца. Он заметил, что существовали конкретные причины, чтобы исключить Москву из "Большой восьмерки".
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с чего всё началось
Франция не видит причин для возвращения России в «большую семерку», сообщает в среду, 3 июня, Reuters со ссылкой на представителей французского правительства.Известиявчера в 13:22
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Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru вчера в 08:47
Экономика
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил многократный рост своих доходов продажей акций АО «Северянин»
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, где говорилось о несоответствии данных в налоговых декларациях Шапошникова.
Эхо Москвы 04:34
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Технологии
Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов
Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Известия вчера в 23:24
Экономика
Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
Еще 35 жителей Калининградской области заразились коронавирусом
В Калининградской области за прошедший день зафиксировали 35 новых случаев заражения COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
FlashNord вчера в 03:51
Экономика
Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков
Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service вчера в 08:46
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Наука
Коронавирус успешно размножается даже в клетках сердца
Исследователи смогли выяснить, что коронавирусная инфекция способна эффективно размножаться даже в клетках сердца.
Discover24 вчера в 03:46
Шоу-бизнес
Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина
Piter.tv 02 июня в 07:47
Технологии
Браузер Microsoft Edge теперь устанавливается автоматически
Браузер устанавливается автоматически, и отказаться от него пользователь не может.
NewInform 02:39
Общество
На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса
Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:58
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
Общество
Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации
Разлив нефтепродуктов угрожает окружающей среде Президент Владимир Путин ввел в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает ТАСС.
Inc-news.ru вчера в 10:25
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Авто
Российский авторынок с пробегом возвращает свои позиции
Аналитики отмечают, что ослабление ограничительных мер, связанных с коронавирусом, возвращает к жизни российский авторынок машин с пробегом.
Тарантас Ньюс 02 июня в 02:00
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
РЕН ТВ 02 июня в 18:57
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
ТАСС вчера в 07:26
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Авто
Lada ушла с авторынка Евросоюза
Автоновости дня вчера в 07:21
Общество
В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса
За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:40
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости 02 июня в 06:52
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию
«Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее», — заявил секретарь ЦИК Майя Гришина.
Политсовет вчера в 00:26
Здоровье
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ", когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:48