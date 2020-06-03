с чего всё началось

Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца. Он заметил, что существовали конкретные причины, чтобы исключить Москву из "Большой восьмерки".

Франция выступила против возвращения России в G7

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 272

Экономика Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил многократный рост своих доходов продажей акций АО «Северянин» Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, где говорилось о несоответствии данных в налоговых декларациях Шапошникова.

Технологии Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 175

Экономика Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.

Общество Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.

Общество Еще 35 жителей Калининградской области заразились коронавирусом В Калининградской области за прошедший день зафиксировали 35 новых случаев заражения COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперштабе. 22

Экономика Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране. 3

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 10

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 95

Общество На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Общество Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации Разлив нефтепродуктов угрожает окружающей среде Президент Владимир Путин ввел в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает ТАСС. 2,1K

Путешествия Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими. 811

Авто Российский авторынок с пробегом возвращает свои позиции Аналитики отмечают, что ослабление ограничительных мер, связанных с коронавирусом, возвращает к жизни российский авторынок машин с пробегом. 3

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 659

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. 4

Политика Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. 1,9K

Политика ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию «Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее», — заявил секретарь ЦИК Майя Гришина. 204