Политика

Газета.RuГазета.RuФранция выступила против возвращения России в G7

Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца. Он заметил, что существовали конкретные причины, чтобы исключить Москву из "Большой восьмерки".
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с чего всё началось
Франция не видит причин для возвращения России в «большую семерку», сообщает в среду, 3 июня, Reuters
 со ссылкой на представителей французского правительства.
Известиявчера в 13:22

Подробнее о событии

Франция не поддержала возвращение России в G7

News.ruвчера в 12:46

Власти Франции прокомментировали возможное возвращение России в G7

Известиявчера в 13:22

Франция выступила против возвращения России в G7

Газета.Ruвчера в 13:10

Париж не увидел предпосылок для возвращения к формату G8

Взгляд.рувчера в 12:48

Франция не видит предпосылок к возвращению формата G8

Коммерсантъвчера в 16:40

Франция не видит предпосылок к возвращению к формату G8 с участием России

ТАССвчера в 12:45

Франция высказалась о возвращении России в G7

Lenta.ruвчера в 12:43
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru вчера в 08:47
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Экономика

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил многократный рост своих доходов продажей акций АО «Северянин»

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, где говорилось о несоответствии данных в налоговых декларациях Шапошникова.
Эхо Москвы 04:34
Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
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Технологии

Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов

Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Известия вчера в 23:24
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Экономика

Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Общество

Еще 35 жителей Калининградской области заразились коронавирусом

В Калининградской области за прошедший день зафиксировали 35 новых случаев заражения COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
FlashNord вчера в 03:51
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Экономика

Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков

Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service вчера в 08:46
3
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
10
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Наука

Коронавирус успешно размножается даже в клетках сердца

Исследователи смогли выяснить, что коронавирусная инфекция способна эффективно размножаться даже в клетках сердца.
Discover24 вчера в 03:46
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Шоу-бизнес

Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина

Piter.tv 02 июня в 07:47
1,2K
Технологии

Браузер Microsoft Edge теперь устанавливается автоматически

Браузер устанавливается автоматически, и отказаться от него пользователь не может.
NewInform 02:39
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Общество

На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса

Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:58
Культура

Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
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Хоккей

ЦСКА начал обсуждение контракта с Сорокиным, Капризов уедет в НХЛ

Metaratings 03:18
Общество

Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации

Разлив нефтепродуктов угрожает окружающей среде Президент Владимир Путин ввел в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает ТАСС.
Inc-news.ru вчера в 10:25
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Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
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Авто

Российский авторынок с пробегом возвращает свои позиции

Аналитики отмечают, что ослабление ограничительных мер, связанных с коронавирусом, возвращает к жизни российский авторынок машин с пробегом.
Тарантас Ньюс 02 июня в 02:00
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
РЕН ТВ 02 июня в 18:57
114
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

ТАСС вчера в 07:26
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Авто

Lada ушла с авторынка Евросоюза

Автоновости дня вчера в 07:21
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Общество

В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса

За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:40
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Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости 02 июня в 06:52
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Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию

«Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее», — заявил секретарь ЦИК Майя Гришина.
Политсовет вчера в 00:26
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Здоровье

Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу

Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ", когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:48
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