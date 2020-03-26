Отмечается, что участвующие в операции Chammal в Ираке военные возвращаются во Францию до нового распоряжения. Ранее сообщалось, что число смертей от коронавируса во Франции превысило тысячу.

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.

Авто Стала известной дата выхода новых Toyota Corolla и Venza В соцсети Instagram недавно появилась информация о двух моделях от Toyota, среди которых числится седан Corolla с приставкой Cross, а также "паркетный" внедорожник Venza.

Общество Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.

Общество Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.

Хоккей КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Армия и оружие Американские самолеты-разведчики замечены у российских границ Западные мониторинговые авиационные ресурсы опубликовали данные о пролете во вторник двух американских стратегических высотных самолетов-разведчиков U-2S Dragon Lady вблизи российских границ в районе Калининградской области.

Гаджеты Google, LG и Nokia устроили бойкот самому мощному процессору в мире Флагманские смартфоны без флагманского процессора Компания Google отказалась встраивать в будущие флагманские смартфоны серии Pixel 5 процессор Qualcomm Snapdragon 865, самого производительного мобильного чипа в мире на 25 марта 2020 г. Свою позицию она аргументировала тем, что чип стоит непомерно дорого, в результате чего ей придется завышать итоговую цену новых мобильников на его основе.

Политика Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Политика Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.