Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФранция выводит войска из Ирака из-за коронавируса

Отмечается, что участвующие в операции Chammal в Ираке военные возвращаются во Францию до нового распоряжения. Ранее сообщалось, что число смертей от коронавируса во Франции превысило тысячу.
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Франция выводит войска из Ирака из-за эпидемии коронавируса

Аргументы и Факты20:47

Французские силы покинули Ирак

ТАСС09:02

Франция из-за коронавируса выводит войска из Ирака

РИА Новости17:49

СМИ: Франция из-за COVID-19 решила вывести войска из Ирака

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Франция выведет свои войска из Ирака из-за пандемии коронавируса

РБК19:34

Французские военные покинули Ирак

Взгляд.ру08:56

Французские войска покинули Ирак

News.ru09:26
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Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
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В соцсети Instagram недавно появилась информация о двух моделях от Toyota, среди которых числится седан Corolla с приставкой Cross, а также "паркетный" внедорожник Venza.
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Газета.Ru 06:17
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«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
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Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
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Handelsblatt сообщил о «новой схватке» для «Северного потока — 2»

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Если же зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда или ниже его, то страховые взносы сохраняются на уровне 30%.
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Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Политика

Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 20:19
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Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию на другую дату.
Известия 20:59
Армия и оружие

Американские самолеты-разведчики замечены у российских границ

Западные мониторинговые авиационные ресурсы опубликовали данные о пролете во вторник двух американских стратегических высотных самолетов-разведчиков U-2S Dragon Lady вблизи российских границ в районе Калининградской области.
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Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
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Общество

У принца Чарльза подтвердился коронавирус

ИА Новороссия 07:20
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В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
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Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
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Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК вчера в 13:58
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
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Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
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Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

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Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Южный Федеральный 23 марта в 22:07
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