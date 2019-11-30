Политика
ИзвестияФранция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила канцелярия Елисейского дворца.
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с чего всё началось
– Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга, – привело слова Эрдогана агентство Anadolu.VSE42.RU11:05
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