с чего всё началось

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила канцелярия Елисейского дворца.

Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

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