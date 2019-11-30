Политика
Газета.RuМИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне
Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне. Об этом сообщает APF на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
– Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга, – привело слова Эрдогана агентство Anadolu.VSE42.RU11:05
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Политика
Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
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Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
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Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Концерт должен был состояться 5 декабря.
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Армия и оружие
Анкара испытала российские С-400 на американских F-16
Армия и оружие
Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США
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Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
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Происшествия
Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела
Экстрадиция подозреваемого по уголовному делу из Японии в Россию состоялась впервые, указывается в сообщении.
Космос
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Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
Музыка
Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
Происшествия
Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Политика
Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах
Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
Авто
Стартовали продажи нового кроссовера Honda Breeze
Компания Honda объявила старт продаж нового среднеразмерного паркетника Breeze.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку террористов в провинции Идлиб
Происшествия
СК возбудил дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" после того, как в пятницу вечером стая бездомных собак напала на ребенка.
Наука
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Авто
Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Гаджеты
Apple удвоит производство AirPods Pro из-за высокого спроса
Чтобы справиться с невероятным спросом, Apple обратилась к своему партнёру, компании Luxshare-ICT, с требованием удвоить объёмы производства AirPods Pro, доведя их до 2 млн единиц в месяц.
Авто
Компания Nissan начала технологическое перевооружение заводов
Компания Nissan технологически перевооружает свои заводы для создания интеллектуальных моделей нового поколения.
Общество
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Матвиенко сообщила, что законопроект о профилактике бытового насилия в семье будет размещен на сайте Совета Федерации в пятницу для ознакомления и направления предложений по его доработке.