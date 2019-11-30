с чего всё началось

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне. Об этом сообщает APF на своей странице в Twitter.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Происшествия Судно с россиянами на борту задержано в Британии Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.

Общество Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена» В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.

Общество Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Космос Пылевые бури выкачивают воду с Марса Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.

Политика Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Наука Изображения на экране сделали осязаемыми для обезьян Исследователи из Университета Дьюка и Высшей школы экономики создали нейроинтерфейс, который может вызывать у обезьян искусственное осязание.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Общество Жизнь россиян изменится с 1 декабря Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.

Гаджеты Apple удвоит производство AirPods Pro из-за высокого спроса Чтобы справиться с невероятным спросом, Apple обратилась к своему партнёру, компании Luxshare-ICT, с требованием удвоить объёмы производства AirPods Pro, доведя их до 2 млн единиц в месяц.