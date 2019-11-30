Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне. Об этом сообщает APF на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
– Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга, – привело
 слова Эрдогана агентство Anadolu.
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