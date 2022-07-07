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Кабмин Франции заморозит потребительские цены на газ до конца года

Правительство Франции ограничит рост потребительских цен на газ до конца текущего года.
Российская газета
Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.
ПРАЙМ
Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости
Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
РИА Новости

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