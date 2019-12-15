Политика

Взгляд.руВзгляд.руФранция запросила у России останки генерала Наполеона

В ноябре пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что Москва готова передать Парижу найденные под Смоленском останки соратника Наполеона генерала Гюдена, если французская сторона выразит соответствующее желание.
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Франция запросила у России останки наполеоновского генерала

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Останки генерала Гюдена планируют перезахоронить в Париже весной 2020 года

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СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

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Политика

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Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
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Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
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Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

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Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

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Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 19:56
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Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
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Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
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Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Алтапресс 20:06
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Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
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Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:41
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В Анивском районе столкнулись Hiace Regius и Belta

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Корнелюк оценил выступление Ротару в России

Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
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Последний в этом году круизный лайнер зашел во Владивосток

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, этот год стал для Приморья рекордным по количеству посещений круизных судов — регион принял десять различных лайнеров, которые совершили 17 заходов.
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РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне.
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Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
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В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Газета.Ru 15:44
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Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
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Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

РИА Новости 12:41
Экономика

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

Газета.Ru 06:42
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Кабмин не поддержал поправки к закону о продаже лекарств в интернете

Правительство России не поддержало инициативу Госдумы разрешить онлайн продажу лекарств по рецепту.
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Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
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В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости 13:01
Армия и оружие

Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами

Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
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Искусственный интеллект не смог добыть алмазы в Minecraft

На соревновании MineRL было предложено создать искусственный интеллект, который смог бы добыть алмазы в Minecraft.
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Армия и оружие

Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
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В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
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