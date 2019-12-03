Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыФранция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT. Ле Мэр подчеркнул, что проект американских санкций - это не подходящая манера общения США со своими главными союзниками.
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В Париже заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

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