Политика
Аргументы и ФактыФранция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США
Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT. Ле Мэр подчеркнул, что проект американских санкций - это не подходящая манера общения США со своими главными союзниками.
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Общество
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
Шоу-бизнес
Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой
Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
Политика
Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что НАТО необходимо выстраивать с Россией хорошие отношения, сообщает ТАСС.
Общество
Мелания Трамп показала украшение Белого дома к Рождеству
Супруга президента США Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству.
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
Общество
Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву
К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
Происшествия
Жители юго-востока Москвы остались без света
Жители юго-восточной части Москвы остались без света.
Наука
На мумиях Древнего Египта выявили невидимые тату
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Экономика
В Севастополе во втором чтении утвердили трёхлетний бюджет города
Депутаты севастопольского заксобрания утвердили проект городского бюджета на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии
"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок
Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
5 ноября 2018 года «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство. Он стал вторым аппаратом в истории, который вышел за пределы гелиосферы.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Футбол
Бернли — Манчестер Сити 0:3 (2-й тайм)
Бразилец забил впервые за полтора месяца. Он не мог отличиться на протяжении десяти матчей подряд.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Шоу-бизнес
Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой
Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.
Политика
На Украине заявили об осведомленности о прекращении США военной помощи
Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране.
Общество
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
Общество
У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация
Футбол
Черчесов: был бы рад встретиться с Украиной на Евро-2020
Стоит отметить, что соперниками сборной России по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Экономика
В России выросла средняя цена на лекарства
На 6,9% вырос в октябре средний ценник на покупку медикаментов в России по сравнению с тем же месяцем прошлого года.