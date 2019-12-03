Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыФранция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT. Ле Мэр подчеркнул, что проект американских санкций - это не подходящая манера общения США со своими главными союзниками.
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Париж отреагировал на планы США ввести пошлины на французские товары

РБК05:58

Развязанная США экономическая война с ЕС бьет по НАТО

ФАН05:18

В Париже заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

REGNUM03:48

В Париже заявили, что ЕС готов ответить на пошлины США в отношении французских товаров

ТАСС03:02

Минфин Франции назвал недопустимыми санкции США против Парижа

Газета.Ru02:55

Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

RT на русском03:11

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

РИА Новости02:46
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Политика

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО

НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 07:36
Происшествия

В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:59
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Авто

Прототип пикапа Hyundai попался фотошпионам

В Сети появилась первая шпионская фотография дебютного пикапа марки Hyundai.
Somanyhorses 03:29
Политика

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
РИА Новости 06:41
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС 01:43
Футбол

Умяров признан лучшим дебютантом Российской Премьер-Лиги

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров стал победителем в голосовании «Первый шаг», учреждённый в этом году Детской футбольной лигой и спортивным клубом «Лукойл».
Чемпионат 08:41
Политика

Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО

«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».
Известия 08:31
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом

Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Woman.ru 04:48
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 03:20
Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Вести.Ru 06:59
Технологии

Приставки PlayStation попали в Книгу рекордов Гиннесса

Третьего декабря 1994-го года в Японии состоялся релиз игровых приставок Sony PlayStation, которые за последующие двадцать пять лет стали самыми продаваемыми домашними игровыми консолями.
Planet Today 06:08
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 07:19
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Известия 01:31
Авто

«АвтоВАЗ» объявил акции и скидки на покупку автомобилей Lada

Программа «Trade-In» позволяет получить скидку от 20 000 рублей при покупке всех модификаций LADA Granta (кроме Cross, учебной и Drive Active), LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG; 40 000 рублей при покупке всех модификаций LADA Largus (кроме CNG) и 50 000 рублей при покупке LADA Vesta Sport, LADA XRAY и LADA XRAY Cross.
Тарантас Ньюс 02:42
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru вчера в 05:17
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Политика

Китай ввел санкции против США за поддержку протестующих в Гонконге

Китай ввел санкции в отношении неправительственных организаций (НПО) США за «поддержку экстремистской деятельности» Гонконга, сообщает Reuters со ссылкой на МИД КНР.
Коммерсантъ вчера в 02:02
Авто

Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации

Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Авторамблер вчера в 10:10
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Происшествия

Медведь задрал пенсионера в Иркутской области

Газета.Ru 08:12
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Происшествия

По подозрению в убийстве жены и двоих детей задержан житель Татарии

В отношении 41-летнего жителя Татарии возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего»).
REGNUM 03:55
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
Экономика

Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.
Российская газета вчера в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
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