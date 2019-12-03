Политика
Аргументы и ФактыФранция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США
Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT. Ле Мэр подчеркнул, что проект американских санкций - это не подходящая манера общения США со своими главными союзниками.
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Происшествия
Взрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Общество
ВШЭ лишила журнал DOXA статуса студенческой организации
Совет фонда поддержки студенческих инициатив НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) лишил журнал DOXA статуса студенческой организации.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Вашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России
Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря Соединенных Штатов Дэвид Хейл.
Фигурное катание
Опубликовано расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине
В Турине с 5 по 8 декабря пройдут соревнования в финале Гран-при по фигурному катанию.
Политика
Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии
"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
Политика
На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя
В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов
Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Футбол
Президент «Арсенала»: Есть желание построить новый стадион в Туле
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о желании построить новый футбольный стадион в Туле.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Наука
От онкологии защищают яблоки, орехи и морковь
О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Происшествия
В Новом Уренгое кот сбросил семилетнюю девочку из окна 9-го этажа
В Новом Уренгое девочка из-за своего кота выпала из окна на 9-м этаже.
Политика
В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.
Технологии
Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса
Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву метели
Происшествия
Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Кино
Кит Харингтон объяснил убийство Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", рассказал, почему его герой убил свою возлюбленную Дейенерис Таргариен.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Политика
Трамп счел оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что из-за снижающейся поддержки со стороны США альянс находится в стадии "смерти мозга".
Общество
ГИБДД с октября 2020 года исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года.