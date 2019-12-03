Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыФранция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT. Ле Мэр подчеркнул, что проект американских санкций - это не подходящая манера общения США со своими главными союзниками.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Париж отреагировал на планы США ввести пошлины на французские товары

РБК05:58

Развязанная США экономическая война с ЕС бьет по НАТО

ФАН05:18

В Париже заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

REGNUM03:48

В Париже заявили, что ЕС готов ответить на пошлины США в отношении французских товаров

ТАСС03:02

Минфин Франции назвал недопустимыми санкции США против Парижа

Газета.Ru02:55

Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

RT на русском03:11

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

РИА Новости02:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
Происшествия

Взрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие

Российская газета 13:04
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Lenta.ru 13:19
Общество

ВШЭ лишила журнал DOXA статуса студенческой организации

Совет фонда поддержки студенческих инициатив НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) лишил журнал DOXA статуса студенческой организации.
News.ru 12:23
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 12:17
Политика

Вашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России

Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря Соединенных Штатов Дэвид Хейл.
Интерфакс 12:02
Фигурное катание

Опубликовано расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине

В Турине с 5 по 8 декабря пройдут соревнования в финале Гран-при по фигурному катанию.
Pravda.Ru 02:58
Политика

Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии

"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
ТАСС 12:34
Политика

На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя

В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
РИА Новости Крым 12:24
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов

Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Газета.Ru 10:06
Футбол

Президент «Арсенала»: Есть желание построить новый стадион в Туле

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о желании построить новый футбольный стадион в Туле.
Bookmaker-ratings.ru 07:03
Общество

В России ввели электронные трудовые книжки

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Вести.Ru 07:34
Наука

От онкологии защищают яблоки, орехи и морковь

О восьми полезных продуктах, содержащих природные соединения, которые обладают сильными противораковыми свойствами, необходимыми в рационе для ежедневного употребления, сообщает портал MedikForum.ru.
Ugpressa.ru 00:05
Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru вчера в 09:57
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма 09:30
Происшествия

В Новом Уренгое кот сбросил семилетнюю девочку из окна 9-го этажа

В Новом Уренгое девочка из-за своего кота выпала из окна на 9-м этаже.
Росбалт 06:55
Политика

В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.
RT на русском 09:56
Технологии

Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса

Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
Ридус 10:41
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву метели

РИА Новости 04:01
Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Трактор» и прервал серию поражений

Газета.Ru 11:45
Происшествия

Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Газета.Ru вчера в 05:52
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 06:46
Политика

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
РИА Новости 03:32
Кино

Кит Харингтон объяснил убийство Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", рассказал, почему его герой убил свою возлюбленную Дейенерис Таргариен.
Life.ru 12:51
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Lenta.ru 06:16
Политика

Трамп счел оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что из-за снижающейся поддержки со стороны США альянс находится в стадии "смерти мозга".
Интерфакс 05:25
Общество

ГИБДД с октября 2020 года исключит «площадку» из экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года.
ТАСС 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное