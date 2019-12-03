Политика

Газета.RuГазета.RuМинфин Франции назвал недопустимыми санкции США против Парижа

Согласно докладу торгового представителя США, Франция ведет дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это Вашингтон может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. "Этот проект санкции просто недопустим", - заявил Ле Мэр.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Париж отреагировал на планы США ввести пошлины на французские товары

РБК05:58

Развязанная США экономическая война с ЕС бьет по НАТО

ФАН05:18

Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

RT на русском03:11

В Париже заявили, что ЕС готов ответить на пошлины США в отношении французских товаров

ТАСС03:02

Минфин Франции назвал недопустимыми санкции США против Парижа

Газета.Ru02:55

В Париже заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

REGNUM03:48

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

РИА Новости02:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Авто

Кроссовер Kia Seltos стал бестселлером в Индии

Новые автомобили вчера в 20:26
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Политика

Макрон заявил о необходимости стратегического диалога с Россией

Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости налаживания стратегического диалога с Россией.
ФАН 10:19
Кино

Marvel показала трейлер фильма «Черная вдова»

Американская киностудия Marvel представила трейлер фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Известия 08:42
Общество

Минтранс определился со странами для «открытого неба» Пулково

Минтранс определился со списком стран, куда смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме «открытого неба» с 1 января 2020 года.
РБК 10:12
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета 01 декабря в 16:16
Экономика

Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Ведомости 10:23
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Происшествия

По подозрению в убийстве жены и двоих детей задержан житель Татарии

REGNUM 03:55
Происшествия

Фанаты «Спартака» остались довольны условиями в изоляторе Петербурга

РИА Новости 09:03
Происшествия

Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов

Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.
Труд 10:33
Политика

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
РИА Новости 03:32
Политика

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

Lenta.ru 06:16
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Общество

Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом

В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.
Вести.Ru 09:33
Общество

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Ведомости 07:55
Политика

Володин: Россия и Венгрия объединятся для защиты прав народов Украины

RT на русском 07:55
Экономика

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
РИА Новости 04:06
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 03:10
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева выходит замуж

Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.
Paparazzi.ru 03:52
Общество

Стали известны регионы с самыми высокими зарплатами в России

Самые высокие заплаты в России получают жители Чукотского автономного округа. В среднем они зарабатывают от 49 до 132 тыс. рублей в месяц.
Профиль вчера в 02:05
Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
AutoNews вчера в 05:30
Происшествия

СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах

РИА Новости 07:47
Футбол

Месси прокомментировал отсутствие Роналду на церемонии «Золотого мяча»

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, ставший обладателем шестого "Золотого мяча" в карьере, прокомментировал отсутствие нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду на торжественной церемонии.
Soccer.ru вчера в 20:22
Общество

В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
RT на русском 08:57
Политика

Трамп назвал важным предстоящий саммит в «нормандском формате»

Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате.
ТАСС 10:28
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Lenta.ru 07:22
Политика

Саммит НАТО начался с протестов

В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.
Piter.tv 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное