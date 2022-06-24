Эксперты МВФ, прогнозы которых приводит РИА Новости, ожидают, что в США будет наблюдаться снижение темпов роста реального ВВП до 1,7% в 2023 году и до 0,8% в 2024 году с 2,9%, прогнозируемых по итогам текущего года.