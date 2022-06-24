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Французам предложили работать дистанционно ради экономии газа

Вернуться на дистанционный формат работы, чтобы пережить будущую зиму в условиях сокращения импорта Францией российского газа предложили жителям страны.
REGNUM
В частности, изучается возможность сдвинуть рабочие часы, чтобы выровнять пиковую загруженность по утрам и вечерам.
РИА Новости
Также рассматривается вариант реорганизации и сокращения производств, потребляющих большие объёмы энергии.
REGNUM
Педраззи предупредил, что угроза дефицита газа вполне реальна.
РИА Новости

Подробнее о событии

Французам предложили работать дистанционно ради экономии газа
REGNUM19:07
Французов могут отправить на «зимнюю удаленку» из-за дефицита российского газа
ФАН19:10
Экономист Педраззи: гражданам Франции придется уйти на удаленку, чтобы пережить зиму без газа
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Экономист Педраззи допустил переход французов на удаленку ради экономии газа зимой
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Экономист Педраззи: французам предстоит уйти на «удаленку», чтобы пережить зиму без газа
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Экономист Педраззи заявил, что французам придется уйти на «удаленку» ради экономии газа
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