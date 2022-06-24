REGNUMФранцузам предложили работать дистанционно ради экономии газаВернуться на дистанционный формат работы, чтобы пережить будущую зиму в условиях сокращения импорта Францией российского газа предложили жителям страны.REGNUMВ частности, изучается возможность сдвинуть рабочие часы, чтобы выровнять пиковую загруженность по утрам и вечерам.РИА НовостиТакже рассматривается вариант реорганизации и сокращения производств, потребляющих большие объёмы энергии.REGNUMПедраззи предупредил, что угроза дефицита газа вполне реальна.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMMax-CarsФАНПолитРоссияПодробнее о событииФранцузам предложили работать дистанционно ради экономии газаREGNUM19:07Французов могут отправить на «зимнюю удаленку» из-за дефицита российского газаФАН19:10Экономист Педраззи: гражданам Франции придется уйти на удаленку, чтобы пережить зиму без газаMax-Cars19:07Экономист Педраззи допустил переход французов на удаленку ради экономии газа зимойПолитРоссия19:39Экономист Педраззи: французам предстоит уйти на «удаленку», чтобы пережить зиму без газаОбщественная служба новостей19:02Экономист Педраззи заявил, что французам придется уйти на «удаленку» ради экономии газаПРАЙМ18:58Экономист Педраззи: французам придется уйти на «удаленку», чтобы пережить зиму без газаРИА Новости18:18Показать ещёОценить17Поделиться