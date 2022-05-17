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Французская Engie обсуждает с «Газпромом» схему оплаты российского газа

Французская энергетическая компания Engie обсуждает с «Газпромом» изменение схемы оплаты российского газа.
Коммерсантъ
На долгосрочные контракты группы с "Газпромом" в 2021 году приходилось примерно 20% от общего объема продаж и потребления газа Engie по всему миру.
Finam.Ru
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС
В своих прогнозах на 2022 год французская компания также исходит из того, что поставки газа из России не будут прерваны.
ТАСС

Подробнее о событии

Engie готова проводить платежи за поставки газа из РФ с соблюдением санкций
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Engie готова выполнить свои платежи за поставки российского газа с соблюдением санкций ЕС
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Французская Engie обсуждает с «Газпромом» схему оплаты российского газа
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Французская Engie обсуждает с «Газпромом» изменение схемы платы за газ
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