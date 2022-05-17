КоммерсантъФранцузская Engie обсуждает с «Газпромом» схему оплаты российского газаФранцузская энергетическая компания Engie обсуждает с «Газпромом» изменение схемы оплаты российского газа.КоммерсантъНа долгосрочные контракты группы с "Газпромом" в 2021 году приходилось примерно 20% от общего объема продаж и потребления газа Engie по всему миру.Finam.RuПрезидент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.ТАССВ своих прогнозах на 2022 год французская компания также исходит из того, что поставки газа из России не будут прерваны.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииEngie готова проводить платежи за поставки газа из РФ с соблюдением санкцийАргументы и Факты03:41Engie готова выполнить свои платежи за поставки российского газа с соблюдением санкций ЕСТАСС02:58Французская компания Engie обсуждает с «Газпромом» изменение оплаты газаМосковский Комсомолец03:18Французская Engie обсуждает с «Газпромом» схему оплаты российского газаКоммерсантъ03:08Французская Engie обсуждает с «Газпромом» изменение схемы платы за газРоссийская газета03:04Французская Engie обсуждает с «Газпромом» изменение схемы оплаты российского газаРИА Новости03:24Engie: компания будет платить за российский газ рублями при отсутствии рисковПРАЙМ02:53Показать ещёОценить60Поделиться