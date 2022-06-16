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Французская Engie заявила о снижении поставок газа из России после ограничений на экспорт

Французская энергетическая корпорация Engie зафиксировала снижение поставок газа из России, сообщило Reuters
 со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости
"Поставки сокращены примерно на 15% на день среды", - сказал собеседник агентства.
Finam.Ru
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта.
РИА Новости
Поставки газа из России в Европу по основному маршруту — "Северному потоку" — в четверг могут снизиться более чем на четверть, примерно до 65 миллионов кубометров, следует из данных оператора газопровода Nord Stream AG.
ПРАЙМ

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