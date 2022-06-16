"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта.
Поставки газа из России в Европу по основному маршруту — "Северному потоку" — в четверг могут снизиться более чем на четверть, примерно до 65 миллионов кубометров, следует из данных оператора газопровода Nord Stream AG.
«Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему, и каждый госслужащий у нас готов ко всему», — подчеркнул Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение главы Минфина Антона Силуанов.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости 6 июня, что на "Азовстали" задержали боевиков, которые спрятались или отстали при сдаче в плен основных сил, и такие единичные "заблудившиеся" не представляют активной угрозы.