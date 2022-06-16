«Eni подтверждает, что "Газпром" сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией», — сообщил в среду представитель итальянской группы.
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта.
Выступая в четверг на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, Кириллов напомнил, что 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что мощности одной ветки газопровода «Северный поток-2» переориентированы на снабжение газом северо-западной части России.
Большая часть европейских импортеров газа из России перешла на расчеты в рублях, около 90-95% поставок газа в Европу сейчас оплачивается в российской валюте, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФа.