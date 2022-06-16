«Eni подтверждает, что "Газпром" сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией», — сообщил в среду представитель итальянской группы.