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Французская Engie заявила о снижении поставок газа из России после ограничений на экспорт

Французская энергетическая корпорация Engie зафиксировала снижение поставок газа из России, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости
«Eni подтверждает, что "Газпром" сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией», — сообщил в среду представитель итальянской группы.
Компания
Прокачка по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — остается на уровне предыдущих дней.
РИА Новости
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта.
РИА Новости

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Bloomberg: французская Engie SA заявила о сокращении поставок газа российской стороной
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