Экономика
РБКФранцузская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
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Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.
— Бернар Арно, французский бизнесменГазета.Ru 03:20
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Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Шоу-бизнес
Звезда k-pop Гу Хара найдена мертвой в Сеуле
Южнокорейская певица Гу Хара была найдена мертвой в своем доме — трагический инцидент произошел в Сеуле.
Политика
Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»
Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
Кино
Фильм «На Париж!» получил главный приз британского кинофестиваля
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Происшествия
Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе
Более 30 человек пострадали из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Авто
Компания Tesla презентовала пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Tesla представила свой первый пикап под названием Cybertruck, который внешне ничего общего не имеет с другими моделями Tesla, и его уже можно заказать в РФ.
Политика
На местных выборах в Гонконге победила оппозиция
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери".
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст станут родителями в третий раз
Третий ребенок появится в семье генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста и его супруги актрисы Софьи.
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Алферовой показала, как выглядит актриса в 68 лет
Дочь советской и российской актрисы Ирины Алферовой опубликовала совместный с матерью снимок, показав, как выглядит артистка без прикрас в 68 лет.
Общество
Первый канал вырезал шутку Светлакова
В эфир Первого канала не вышла шутка команды «Уральские пельмени» о постоянном члене жюри КВН Юлии Гусмане.
Экономика
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Происшествия
СК начал проверку после столкновения автобусов в Красноярске
После столкновения двух автобусов в Красноярске начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Экономика
Банки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Чтобы корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами, участники рынка ЦБ предложили анализировать расходы по картам заемщиков.
Общество
В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева
Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Экономика
СМИ узнали об одобрении премьер-министром правил инвестирования из ФНБ
Как сообщает газета «Ведомости», для получения денег из Фонда национального благосостояния установлены жёсткие критерии.