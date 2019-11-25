с чего всё началось

Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.

Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.

Происшествия СКР устанавливает обстоятельства нападения на врача в Пскове Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня поручил следователям территориального следственного отдела принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств нападения на врача детской областной больницы.

Энергетика Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом» Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Политика Массовый митинг проходит у здания парламента в Тбилиси Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.

Технологии Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для своих сервисов Первым шагом к созданию единой системы стала подписка Combo, в которую вошли скидки и уникальные предложения от Delivery Club, "Ситимобил", "Облако Mail.ru", YouDrive и компаний-партнеров.

Армия и оружие Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор Аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту, он сможет следить за состоянием других российских спутников, сообщает в понедельник военное ведомство.

Происшествия Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.

Единоборства Уайлдер снова нокаутировал Ортиса Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Армия и оружие В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400 В Пентагоне указали, что не будут строить догадки относительно того, почему Турция «выбрала в партнеры Россию, а не США и НАТО», но решение Анкары о российских С-400 якобы несовместимо с ее обязательствами перед Североатлантическим альянсом, пишет ТАСС.