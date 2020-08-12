Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку
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ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.В источнике
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«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID
Национальная служба новостей06:29