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REGNUM
REGNUM

Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.В источнике
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Инфорос

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

Инфорос06:37
РБК

Liberation поставила на обложку фото Путина в смокинге и со шприцем

РБК09:44
Царьград

Терминатор, Дали и Джокер. Какие образы успел примерить Путин на страницах западных журналов

Царьград09:53
RT на русском

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

RT на русском10:35
Национальная служба новостей

«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID

Национальная служба новостей06:29
РИА Новости

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

РИА Новости05:59
Lenta.ru

Путин-суперагент с вакциной от коронавируса попал на обложку крупной газеты

Lenta.ru05:47

Полиция начала проверку после сообщения, что Широков избил арбитра

Полиция начала проверку по информации, что бывший футболист Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости11:54

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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Петр Ян назвал фаворита в бою Нурмагомедова и Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян считает временного чемпиона UFC в легком весе Джастина Гэтжи одним из самых опасных соперников для действующего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.
Вестник Кавказа12:37