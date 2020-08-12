Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.В источнике
Подробнее о событии
Rambler News Service

Пушков отреагировал на газетную обложку с Путиным в «образе Бонда»

Rambler News Service13:04
Национальная служба новостей

«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID

Национальная служба новостей06:29
РБК

Liberation поставила на обложку фото Путина в смокинге и со шприцем

РБК09:44
Царьград

Терминатор, Дали и Джокер. Какие образы успел примерить Путин на страницах западных журналов

Царьград09:53
RT на русском

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

RT на русском10:35
РИА Новости

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

РИА Новости05:59
Lenta.ru

Путин-суперагент с вакциной от коронавируса попал на обложку крупной газеты

Lenta.ru05:47

В Минске провели акцию 250 женщин в белом

В Минске около 250 женщин в белой одежде вышли с цветами на акцию протеста против фальсификации результатов выборов и против применения силы к тем, кто выразил несогласие с объявленными итогами голосования.
Интерфакс07:08
581

Порошенко выступил против Лукашенко

Порошенко призвал действующего президента Александра Лукашенко прекратить насилие, освободить политзаключенных, обеспечить диалог с обществом и объявить о проведении досрочных президентских выборов с участием международных наблюдателей.
Lenta.ru13:08
118

Морпехи Тихоокеанского флота десантировались на Командорских островах

По сообщению пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), подразделения морской пехоты впервые произвели учебное десантирование парашютным способом на Командорских островах к востоку от Камчатки.
Военное дело05:46
13