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Газета.Ru
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Французская компания Total, которая занимается добычей нефти и газа, спрогнозировала конец нефтяной эры.В источнике
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Фонтанка.Ру

Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»

Фонтанка.Рувчера в 16:25
Life.ru

Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы

Life.ruвчера в 15:52
Lenta.ru

Предсказан конец эпохи нефти

Lenta.ruвчера в 13:24
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Газета.Ruвчера в 15:28
НТВ

Эксперты из Total предсказали конец нефтяной эры и переход на газ

НТВвчера в 15:28
РИА Новости

Предсказан конец нефтяной эры

РИА Новостивчера в 15:03
РЕН ТВ

Во Франции предсказали конец нефтяной эры

РЕН ТВвчера в 15:29

Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом
BFM.ruвчера в 16:38
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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В Иркутской области реализован передовой опыт развития Спецолимпиады

Вместе с гостями региона объекты развития Спецолимпиады посетила Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, которая немало сделала для развития этого проекта в Приангарье.
RuNews24.ruвчера в 04:09
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Гран-при кинофестиваля «Человек и Природа» получил режиссер из Греции

По результатам работы экспертного жюри гран-при имени В.Г. Распутина и 200 тысяч рублей получил документальный фильм «Когда помидоры встретились с Вагнером» режиссера из Греции Марианны Эконому.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 02:13

Бывший пресс-секретарь патриарха опроверг наличие богатства у глав РПЦ

Патриархи РПЦ не обладали и не обладают многомиллиардными капиталами, заявил бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
News.ru21:29
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