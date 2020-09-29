Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Французская компания Total, которая занимается добычей нефти и газа, спрогнозировала конец нефтяной эры.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»

Фонтанка.Рувчера в 16:25
Life.ru

Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы

Life.ruвчера в 15:52
Lenta.ru

Предсказан конец эпохи нефти

Lenta.ruвчера в 13:24
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Газета.Ruвчера в 15:28
НТВ

Эксперты из Total предсказали конец нефтяной эры и переход на газ

НТВвчера в 15:28
РИА Новости

Предсказан конец нефтяной эры

РИА Новостивчера в 15:03
РЕН ТВ

Во Франции предсказали конец нефтяной эры

РЕН ТВвчера в 15:29

МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Техсекретариат ОЗХО, разгласив факт технической помощи Берлину по ситуации с блогером Алексеем Навальным, не имел прямого согласия России, а значит, допустил нарушение, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новостивчера в 14:45
141

Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию

Мир может столкнуться с глобальной рецессией, если необходимые меры не будут приняты, заявил на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования глобального развития в период пандемии и после нее, генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новостивчера в 09:26

В Волгоградской области развернут 2 тысячи инфекционных коек

Как сообщили в областном оперштабе, губернатор Андрей Бочаров в ходе заседания подчеркнул, что в связи с возможным осложнением эпидситуации по коронавирусу в регионе необходимо увеличить количество койко-мест до 2-х тысяч.
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 08:56
47

У Зеленского считают, что Фокину не место в Контактной группе

В свою очередь, партия «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Пётр Порошенко, обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) с требованием возбудить уголовное дело в отношении Фокина.
REGNUMвчера в 16:32

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ruвчера в 04:00
397

В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские ВС вынуждены применять в Нагорном Карабахе средства огневого поражения и вооружение широкого радиуса.
Газета.Ruвчера в 05:03
1,6K

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
1,4K

Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
25