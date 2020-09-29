«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
На Украине выясняют причины авиакатастрофы вблизи города Чугуев В Харькове во вторник прошла церемония прощания с погибшим при крушении украинского самолета Ан-26 курсантом Виталием Вильховым — он выжил в катастрофе, но скончался на следующий день в больнице.
В свою очередь партия «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Пётр Порошенко, обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) с требованием возбудить уголовное дело в отношении Фокина.
Всего для операционной системы платформы и других различных файлов требуется 198 ГБ Xbox Series X. Это означает, что на самом деле 802GB остаются открытыми для установки игр и других приложений, которые вы можете загрузить.
Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».