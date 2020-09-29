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Газета.Ru
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Французская компания Total, которая занимается добычей нефти и газа, спрогнозировала конец нефтяной эры.В источнике
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Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Газета.Ruвчера в 15:28
Life.ru

Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы

Life.ruвчера в 15:52
РЕН ТВ

Во Франции предсказали конец нефтяной эры

РЕН ТВвчера в 15:29
Фонтанка.Ру

Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»

Фонтанка.Рувчера в 16:25
НТВ

Эксперты из Total предсказали конец нефтяной эры и переход на газ

НТВвчера в 15:28
РИА Новости

Предсказан конец нефтяной эры

РИА Новостивчера в 15:03
Lenta.ru

Предсказан конец эпохи нефти

Lenta.ruвчера в 13:24

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет
Известиявчера в 00:35
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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На Украине выясняют причины авиакатастрофы вблизи города Чугуев

На Украине выясняют причины авиакатастрофы вблизи города Чугуев В Харькове во вторник прошла церемония прощания с погибшим при крушении украинского самолета Ан-26 курсантом Виталием Вильховым — он выжил в катастрофе, но скончался на следующий день в больнице.
Коммерсантъвчера в 13:31

У Зеленского считают, что Фокину не место в Контактной группе

В свою очередь партия «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Пётр Порошенко, обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) с требованием возбудить уголовное дело в отношении Фокина.
REGNUMвчера в 16:32

Системные файлы Xbox Series X займут 200 ГБ

Всего для операционной системы платформы и других различных файлов требуется 198 ГБ Xbox Series X. Это означает, что на самом деле 802GB остаются открытыми для установки игр и других приложений, которые вы можете загрузить.
Asteraвчера в 05:34
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ГД поддержала проект о запрете на перемещение по РФ более 600 сигарет

Госдума на пленарном заседании 29 сентября приняла в первом чтении законопроект, запрещающий перемещение табачной продукции по территории России общим весом более 750 граммов на одного человека.
Газета.Ruвчера в 08:03
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