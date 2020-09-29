Экс-президент Армении Роберт Кочарян и отставные армянские военачальники прибыли в Степанакерт для оказания помощи своим землякам в связи с начавшейся полномасштабной войной на границе с Азербайджаном, сообщили "Интерфаксу" источники во властных структурах непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».