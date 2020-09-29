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Газета.Ru
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Французская компания Total, которая занимается добычей нефти и газа, спрогнозировала конец нефтяной эры.В источнике
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Фонтанка.Ру

Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»

Фонтанка.Ру16:25
Life.ru

Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы

Life.ru15:52
Lenta.ru

Предсказан конец эпохи нефти

Lenta.ru13:24
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Газета.Ru15:28
НТВ

Эксперты из Total предсказали конец нефтяной эры и переход на газ

НТВ15:28
РИА Новости

Предсказан конец нефтяной эры

РИА Новости15:03
РЕН ТВ

Во Франции предсказали конец нефтяной эры

РЕН ТВ15:29

Экс-президент Армении Кочарян с отставными генералами прибыл в Карабах

Экс-президент Армении Роберт Кочарян и отставные армянские военачальники прибыли в Степанакерт для оказания помощи своим землякам в связи с начавшейся полномасштабной войной на границе с Азербайджаном, сообщили "Интерфаксу" источники во властных структурах непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Интерфакс09:35
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СК завершил расследование дела об убийстве журналиста Камалова

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова, совершенное в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новости11:15
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