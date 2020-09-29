«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — заявил армянский премьер, добавив, что армянский народ воспринимает это как «экзистенциальную угрозу».
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в попытках избежать критики в отношении России и повторил уже опровергнутые домыслы о готовности РФ выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции.
Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.