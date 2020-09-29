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Газета.Ru
Газета.Ru 

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Французская компания Total, которая занимается добычей нефти и газа, спрогнозировала конец нефтяной эры.В источнике
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Фонтанка.Ру

Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»

Фонтанка.Рувчера в 16:25
Life.ru

Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы

Life.ruвчера в 15:52
РИА Новости

Предсказан конец нефтяной эры

РИА Новостивчера в 15:03
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Газета.Ruвчера в 15:28
НТВ

Эксперты из Total предсказали конец нефтяной эры и переход на газ

НТВвчера в 15:28
РЕН ТВ

Во Франции предсказали конец нефтяной эры

РЕН ТВвчера в 15:29
Lenta.ru

Предсказан конец эпохи нефти

Lenta.ruвчера в 13:24

Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции

«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — заявил армянский премьер, добавив, что армянский народ воспринимает это как «экзистенциальную угрозу».
Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции
Телеканал 360°вчера в 13:26
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Байден обвинил Трампа в отказе критиковать Россию

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в попытках избежать критики в отношении России и повторил уже опровергнутые домыслы о готовности РФ выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции.
ТАСС23:02

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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