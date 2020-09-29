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Газета.Ru
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Французская компания Total, которая занимается добычей нефти и газа, спрогнозировала конец нефтяной эры.В источнике
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Фонтанка.Ру

Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»

Фонтанка.Рувчера в 16:25
Life.ru

Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы

Life.ruвчера в 15:52
РИА Новости

Предсказан конец нефтяной эры

РИА Новостивчера в 15:03
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Газета.Ruвчера в 15:28
НТВ

Эксперты из Total предсказали конец нефтяной эры и переход на газ

НТВвчера в 15:28
РЕН ТВ

Во Франции предсказали конец нефтяной эры

РЕН ТВвчера в 15:29
Lenta.ru

Предсказан конец эпохи нефти

Lenta.ruвчера в 13:24

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии
Газета.Ruвчера в 12:23
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Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.
Какие законы вступают в силу в октябре
Газета.Ruвчера в 12:38
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Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Известия17:37
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«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Ведомостивчера в 07:13
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Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известиявчера в 00:35
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