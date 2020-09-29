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Газета.Ru
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Французская компания Total, которая занимается добычей нефти и газа, спрогнозировала конец нефтяной эры.В источнике
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Фонтанка.Ру

Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»

Фонтанка.Рувчера в 16:25
Life.ru

Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы

Life.ruвчера в 15:52
РИА Новости

Предсказан конец нефтяной эры

РИА Новостивчера в 15:03
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Газета.Ruвчера в 15:28
НТВ

Эксперты из Total предсказали конец нефтяной эры и переход на газ

НТВвчера в 15:28
РЕН ТВ

Во Франции предсказали конец нефтяной эры

РЕН ТВвчера в 15:29
Lenta.ru

Предсказан конец эпохи нефти

Lenta.ruвчера в 13:24

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.
Коммерсантъвчера в 15:59
1,4K

Посол РФ: США загнали переговоры по ДСНВ в цейтнот

Соединенные Штаты довели ситуацию с переговорами о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) до цейтнота, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Газета.Ru20:38

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
2,8K

Многомиллиардное состояние патриарха Кирилла опровергли

Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский опроверг информацию о наличии у патриархов Русской православной церкви (РПЦ) многомиллиардных состояний.
Lenta.ru20:25
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Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин.
РБК20:38
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Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Известия17:37
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